DER REISEBEGLEITER

Von Axel von Ambesser

Residenztheater München

Wer ungefähr so alt wie der Schauspieler, Regisseur und Autor Axel von Ambesser ist (Jahrgang 1910), der hat in seiner Jugend den in Deutschland zweimal verfilmten Roman „Die Heilige und ihr Narr“ von Agnes Günther verschlungen. Einer jungen Generation von 1967 gilt die übersinnlich-sinnliche Sympathetik zwischen dem Grafen Harro und seinem „Seelchen“ als Kitsch. So müßten über das jüngste Bühnenstück Axel von Ambessers – wenn es dafür stände – eigentlich zwei Kritiker berichten: Weil es so verteufelt an die Neuromantik der Agnes Günther erinnert und sich von Literatur ebenso weit entfernt hält wie „Die Heilige und ihr Narr“, hätte der junge Kritiker leichtes Spiel, er würde kurzerhand auf „Gefühlskitsch“ erkennen; ältere, die den Schmalzwinkel in ihrer Seele noch nicht vollständig ummöbliert haben, plädieren auf mildernde Umstände.

Im Jahre 1955 will in der Mitfahrerzentrale einer deutschen Großstadt die amerikanische Dame Andrea einen Reisebegleiter für eine Fahrt in den Süden anheuern – gleichgültig, wohin. Sie möchte ihrem Gatten einen Denkzettel verpassen. Unglücklich-glücklicherweise trifft sie auf Ferry als gerade mietbaren Reisebegleiter. In München war der ihr Jugendfreund, 1933 verlor sie ihn über Nacht aus den Augen, als sie mit ihrer jüdischen Familie emigrierte, während Ferry gerade auf seinem Adelssitz in Mecklenburg nach dem Rechten sehen mußte.

1955 führt die Reise die beiden nicht an den Lago Maggiore, sondern in Ferrys Pension, wo russische Emigranten gerade Geburtstag feiern. Für drei von Ambessers vier Akten ist nun die klassische Einheit von Ort, Zeit und Handlung hergestellt: Die Vergangenheit kann ausführlich beredet, eine Gegenwart imaginiert werden, die nicht stattfinden konnte, denn die Nazis waren viel zu böse. Die getrennte Zukunft des ewigen Liebespaares wird schließlich mit „Lebensmut zu hohen Preisen“ akzeptiert.