Wenige Tage vor dem Termin ihrer außerordentlichen Hauptversammlung mußte die Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, ihre Aktionäre ausladen. Für die auf der Tagesordnung stehende Kapitalerhöhung um 120 Millionen Mark wäre nämlich die erforderliche Dreiviertel-Mehrheit nicht zustandegekommen, weil die Stadt Dortmund, die 25,04 Prozent des heute noch 360 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals im Besitz hat, nicht bereit war, dazu das Ja-Wort zu geben.

Angesichts der leeren Stadtkassen ist Dortmund nämlich kaum in der Lage, sich an der Kapitalerhöhung so zu beteiligen, daß die Stadt auch danach wieder mit 25 Prozent an der VEW beteiligt sein wird. Das scheint die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Dortmund besonders zu schmerzen. Offenbar wird befürchtet, damit den Einfluß auf die Besetzung gut dotierter Vorstandssessel zu verlieren. Also kam die SPD-Fraktion auf die Idee, sich die Zustimmung zur Kapitalerhöhung teuer abkaufen zu lassen.

„Die Erfüllung dieser Forderungen“, so stellt der VEW-Vorstand nüchtern fest, „hätte dem Unternehmen wirtschaftlichen Schaden zugefügt und wäre rechtlich nicht möglich gewesen.“ Man kann den Vorstand zur Flucht in die Öffentlichkeit nur beglückwünschen. Erpressungen muß man in ihren Anfängen wehren. Sonst besteht Wiederholungsgefahr. Traurig ist in diesem Fall, daß hier kommunale Vertreter aus eigensüchtigen Gründen sich der gesunden finanziellen Weiterentwicklung eines Unternehmens entgegenstemmen, das einen wesentlichen Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen Erschließung des eigenen Gebietes leisten soll. kw