Auf dem deutschen Aktienmarkt war die „Abkühlung“ nach der Pfund-Abwertung nur von kurzer Dauer. Die Hoffnungen vieler Leute, die ihm eine etwas langsamere Gangart gewünscht hätten, ist nicht in Erfüllung gegangen. Dabei ist nicht einmal die jetzt erreichte Höhe der Aktienkurse bedenklich (denn im kommenden Jahr wäre sie wohl ohnehin erreicht worden); Unbehagen bereitet vielmehr das Tempo der Aufwärtsbewegung. Sie entfernt die Kurse immer mehr von den wirtschaftlichen Realitäten. Zwar besteht kein Anlaß, den Konjunkturoptimismus allgemein zu revidieren, aber anzunehmen, die Pfund-Abwertung würde unseren Export völlig unberührt lassen, wäre mehr als leichtfertig.

Doch es sind in den vergangenen Tagen keine wirtschaftlichen Motive gewesen, die das Geld in die Aktien gelockt haben. Vielmehr war es die durch die Pfund-Abwertung keineswegs überwundene allgemeine Währungsunsicherheit. Es ist ganz klar, daß Frankreich seine Angriffe gegen den Dollar wiederholen wird und daß dadurch die Unruhe auf dem währungspolitischen Gebiet bestehen bleibt. Und es ist ebenso klar, daß im Zuge einer allgemeinen Paritäten-Neuordnung die Mark eher auf- als abgewertet werden würde. Insoweit ist die Flucht in die Mark also erklärlich.

Fast ausschließlich gefühlsbedingt erscheint dagegen die „Flucht in die Aktien“, wie die Hausse gelegentlich gedeutet wird. Denn von einer Aufwertung der Mark würden die deutschen Aktienkurse bestimmt nicht profitieren. Auch das Argument, man müsse sich vor der zu erwartenden Geldentwertung (wegen der rasch wachsenden Staatsverschuldung) durch Aktienerwerb schützen, steht auf tönernen Füßen. Zu erwarten haben wir schlimmstenfalls eine Kosteninflation mit der Folge, daß die deutsche Industrie auf den Weltmärkten wettbewerbsunfähig werden würde. Das ist aber kein Anlaß für steigende Aktienkurse, eher für das Gegenteil. Indessen: noch können wir hoffen, daß auch dann antizyklische Konjunkturpolitik betrieben wird, wenn Löhne und Preise wieder nach oben wegzulaufen beginnen.

Der Anstieg der deutschen Aktienkurse wäre in den letzten Tagen noch kräftiger gewesen, wenn nicht einige Leute Aktien verkauft hätten, um mit dem Erlös Gold zu erwerben. Andere benutzten die Kursgewinne dieses Jahres zum Grundstückskauf, weil sie der Auffassung sind, daß der allgemeine Wirtschaftsaufschwung auch die Bodenpreise wieder in Bewegung bringen wird. Wer jedoch nach der Pfund-Abwertung „ausstieg“ in der Erwartung, nach einiger Zeit wieder billiger zurückkaufen zu können, sah sich bisher enttäuscht.

Die Klagen der verschiedenen Wirtschaftszweige über die, Folgen der Pfund-Abwertung fanden in den Aktienkursen nur einen vorübergehenden Niederschlag. Das betrifft auch die Maschinenbauwerte, wo die „Abwertungsverluste“ zum größten Teil bereits wieder aufgeholt worden sind. Selbst bei den Reedereiaktien ergaben sich keine nennenswerten Reaktionen, obwohl die Schiffahrtsgesellschaften von Millionenverlusten sprachen, die sie durch die Pfund-Abwertung hinnehmen müßten. K. W.