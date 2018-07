Vor zehn Jahren hielten sich im Jugendbuchkeller einer Kölner Buchhandlung die Regale für Jungen- und für Mädchenbücher die Waage. Inzwischen ist die Auswahl für Jungen umfangreicher geworden und ist zusätzlich unterteilt in Abenteurerbücher, Sach- und Tierbücher. In der gleichen Zeit schrumpfte der Platz für die Mädchenbücher und trägt heute zuweilen die Verlegenheitsbezeichnung „Für junge Leser“. Genützt hat es wenig: Die „jungen Leser“ stehen nach wie vor eine Etage höher bei den Taschenbüchern und kaufen von Margery Sharp bis Arno Schmidt alles, worauf sie gerade Lust haben. Nur die Litern, die Tanten und die Pfarrer steigen nach unten, auf der Suche nach „einem guten Buch für ein junges Mädchen“.

Es scheint so, als reduziere sich mit dieser Entwicklung ein verdrießliches Thema auf das unbedingt Nötige: Die Zahl der Jungmädchenbücher ist in den letzten Jahren geringer geworden, aber anscheinend auch der Ehrgeiz der Verleger. Die Verkaufsbilanz weist aus, daß heute das Mädchenbuchalter mit 14 Jahren spätestens zu Ende ist. In diesem Alter beginnt für die Mehrzahl der Mädchen der „Ernst des Lebens“: Sie lesen Illustrierte, gehen in die Leihbücherei oder kaufen sich Romanheftchen. Das ist eine natürliche Fortsetzung: Oft liegt der auffallendste Unterschied zwischen einem Mädchenbuch und einem Romanheftchen im Preis.

Die Anspruchsvolleren, und das sind vor allem die Mädchen, die auf das Gymnasium gehen, orientieren sich an der Schullektüre und suchen sich ihre Bücher in der Erwachsenenliteratur.

Angespornt durch eine Kritik, die sich dem Thema Mädchenbuch müde angewidert alle Jahre wieder einmal zuwendet, hat es in den vergangenen Jahren manchen Versuch gegeben, die Lektüre für junge Mädchen künstlich zu einer satisfiktionsfähigen Literaturgattung empor zu stilisieren. Aber der gute Wille scheiterte an der Nachfrage, so zum Beispiel bei der „Reihe 20“ der Franckh’schen Verlagshandlung. Da sollten in munterer Form reelle Probleme geboten werden. Doch die Warte-warte-nur-balde-Methode, mit der Halbwüchsigen das Erwachsenenleben in Aussicht gestellt wurde, wirkte merkwürdig deplaziert, auch bei den Buchhändlern, die nicht dazu zu bewegen waren, diese Reihe in der Erwachsenenliteratur unterzustellen. Das Gros der Jugendlichen braucht die Jugendliteratur nicht, die für sie gemacht ist. Die Käufer, die in eine Buchhandlung gehen, weil sie sich für die Seele eines Halbwüchsigen interessieren, lesen lieber Salingers „Der Fänger im Roggen“.

Die Produktion hat sich verringert, die Ambitionen sind aufgesteckt, einige zeitgemäße Varianten sind hinzugekommen, aber sonst hat sich bei den Jungmädchenbüchern seit „Rosa von Tannenburg“ wenig verändert. Die Themenauswahl ist begrenzt wie eh und je: Schulgeschichten, Entwicklungsprobleme und erste Liebe. „Schön traurig soll es sein“, sagte ein Verleger, „meine Mädchen wollen weinen können“. Offiziell finden sie es zwar doof, aber inoffiziell handeln die Elf-, Zwölf- und Dreizehnjährigen noch heute „Goldköpfchen“ und „Trotzköpfchen“ unter der Schulbank. Das gewisse Quantum Seelenkitsch ist nicht auszurotten, es gehört zur Entwicklung. Das „nette Mädchenbuch“ von heute, dessen Nachfrage die Eltern lenken, hält sich an diese Regel, wenngleich auch gesteigerter Wert auf eine zeitgemäße Umwelt gelegt wird. Ganz sachte schimmert ab und zu ein Eheproblem durch, gemäßigt zerrüttete Familienverhältnisse oder eine Mutter, die plötzlich selbständig werden will und zurück in den Beruf geht.

Die Geschichten gehen zwar alle heil aus, aber zumindest wurde der Versuch unternommen, eine heile Welt probeweise zu verunsichern. Es kommt auch vor, daß die Heldinnen in den Geschichten nicht in die Schule gehen, sondern einen Beruf haben, der weniger glamorous ist als der der Stewardeß, der Schauspielerin oder Sängerin. Ebenso behutsam werden Entwicklungsgeschichten erzählt, die zarten Beistand in einer unruhigen Zeit geben sollen. Das ist alles liebevoll, auch routiniert ausgedacht – für behütete Mädchen aus gutem Hause. Für Erwachsene ist diese Welt mit wenigen Ausnahmen unbefriedigend. Solange man jedoch kein „Buch fürs Leben“ erwartet, bleiben sie ein netter Geschenkartikel für kleine Mädchen, die ab und zu mal weinen müssen – und warum auch nicht.

Nina Grunenberg