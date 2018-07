Inhalt Seite 1 — Hetzjagd im roten Rock Seite 2 Auf einer Seite lesen

November, oft der schönste Kalendermonat in der Englands schlecht beleumundetem Klima, ist der Anlaß, die roten Röcke aus der Mottenkiste zu holen. Während der kommenden Monate werden mindestens 50 000 Männer, Frauen und Kinder aus den verschiedensten Motiven, jedoch über das ganze Inselreich verteilt, ein kleines, aber verschlagenes Tier mit einem langen und buschigen Schwanz verfolgen: den Fuchs. Ungefähr weitere 200 000 Menschen werden diesen etwa 200 organisierten Fuchsjagden im Auto, auf dem Rad und zu Fuß folgen. Einmal in der Woche dürfte die Prima mancher Internate den Tag frei haben, um am Abend den versäumten Unterricht nachzuholen, weil sie aus Passion zu Fuchsjägern erzogen worden sind. Im zweiten Jahr der technologischen Revolution der Labour-Regierung muß man sich fragen, wie sich dieser Sport – wenn es sich um einen Sport überhaupt handelt – am Leben halten kann, der mehr klassengebunden erscheint als alle anderen Zeitvertreibe und gegen den eine starke Agitation im Lande betrieben wird.

Es läßt sich indessen auch nicht leugnen, daß trotz dieser „Aktionen gegen die Begehung von Grausamkeiten gegen Tiere“, trotz Autobahnen, Motorlärm, Verstädterung, steigender Besteuerung die Fuchsjagd sich größter Popularität erfreut. Mehr Jagdmeuten als je zuvor geben mehr sportliches Vergnügen größeren Massen. Mehr Geld als jemals zuvor wird für diesen Sport in einem Land ausgegeben, das sich in einer chronischen Wirtschaftskrise befinden soll, in dem allerdings – von den Arbeitslosen und Sozialrentnern abgesehen – die Menschen meist mehr Geld auszugeben haben, als sie dies auf normale Weise können.

Die Erklärung für dieses „Wunder im roten Rock“ ist psychologischer Natur. Es gehört zur innersten Natur des Engländers, um keinen Preis den Kontakt mit dem Lande aufzugeben. Der „Gentleman“ wird noch immer versuchen, außerhalb der Stadt zu wohnen. Wer in der Stadt reich geworden ist, besitzt ein Wochenendhaus oder einen Landsitz. Wer ihn sich nicht leisten kann, beackert seinen Schrebergarten mit einer Hingabe, die selbst im Lande der Amateurgärtner ihresgleichen sucht. Je mehr deshalb Autobahnen und neue Städte das flache Land aufzufressen begannen, desto stärker wurde das Bedürfnis des Briten, wenigstens einen Tag, eine Woche, in der Natur zu verbringen, um sich die dreckigen Spinngewebe von der Lunge zu pusten und seine Muskeln in Bewegung zu setzen, die am Schreibtisch erschlafft waren.

„Retour à la nature!“ schallte Rousseaus Schlachtruf vor zweihundert Jahren, den er allerdings selbst so nie ausgesprochen hat. In diesem Bestreben, den Kontakt mit der Natur nicht zu verlieren, entdeckte der Brite erneut seinen menschenalten Freund, das Pferd. Reit- und Ponyklubs sind, wie Pilze nach einem Ungewitter, aus einer fruchtbaren Erde geschossen, Reit- und Fahrturniere sind zum Treffpunkt des Mittelstandes geworden, während ihre Akteure übrigens gut bezahlte Professionals sind.

Meuten, die den Fuchs – und in Devon die Otter – jagen, sind eine wunderbare Reflektion der Klassenstruktur des Landes. Wer mit der „Quorn“ oder der „Heythrop“ reitet, ist gesellschaftlich für hinreichend zuverlässig angesehen worden, um sich allmählich in die oberen Klassen hineinzudienen. Die Fuchsjagd ist dort heute ausschließlich ein sportliches und gesellschaftliches Stelldichein, aber längst nicht mehr „das Sinnbild des Krieges, nur ohne die Kriegsschuld und nur mit 25 Prozent seiner Gefahren“. Mit anderen Worten: Jene Vorstellung vom Fuchsjäger, der ungeachtet des Besitztitels über jedes Land jagte und etwaige Einsprüche selbst als Friedensrichter am nächsten Tag verwarf, ist nicht länger haltbar.

Heute sind sehr viel Diplomatie und Disziplin notwendig, um den Landwirt in freundlicher Stimmung zu halten und unnötigen Schaden auf seinem Land zu vermeiden. Wer heute hier nicht Order pariert und seine Jagdinstinkte vor das allgemeine Wohl setzt, riskiert, nach der Jagd vor der ganzen Meute streng zur Ordnung gerufen zu werden, ja ausgeschlossen zu werden. Ebenso diszipliniert sind heute die kleineren Meuten, einfach weil hier das Klassengefühl identisch mit dem des Landwirts ist. Immerhin sollte uneingeschränkt anerkannt werden, daß im Vordergrund der Jagd die Freude am Reiten, Springen und Jagen steht und nicht das so sehr umstrittene „blutige“ Schauspiel der Hunde, die den Fuchs erschöpft zur Strecke bringen.

So ist die Zahl der Wähler, die aktiv oder passiv an der Fuchsjagd Freude haben, erheblich genug, um jede Regierung zum Nachdenken zu zwingen, bevor sie sich entschließen sollte, Gesetze durchzusetzen, die sich gegen jeden Blutsport aussprechen, die einzige wirkliche Gefahr, die heute der Fuchsjagd in England droht. Die Bewegung, die jede Hetzjagd auf Tiere unterdrückt sehen möchte und längst zu aktiven Sabotageakten übergegangen ist, hat so starke Proportionen angenommen, daß sich das Parlament früher oder später mit dem verlangten Verbot von Hetzjagden auseinanderzusetzen haben wird. Dagegen wird immer wieder der gewichtige Einwand erhoben, daß der Fuchs dezimiert werden muß, um das Haustier vor Verwüstungen zu bewahren.