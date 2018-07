Von Arianna Giachi

Konventionen bilden sich rascher, als man im allgemeinen annimmt. Mancher, der mutig an der Spitze der Vorhut zu galoppieren glaubt, zottelt in Wirklichkeit längst gemächlich im Troß gängiger Meinungen daher. So fordert heute jeder, der nicht nur in weithin unbekannten, aber mächtigen Gremien, sondern auch in der öffentlichkeit hörbar über Jugendbücher mitreden will, das künstlerische Bilderbuch. Und mit dem ganzen Aufwand des in der modischen Kunstkritik üblichen Vokabulars wird dann gefeiert, was bestenfalls effektvolle Gebrauchsgraphik ist.

Freilich ist es vor ein paar Jahren gut gewesen, daß man einer formal allzu anspruchslosen Kindertümelei am Zeug zu flicken begann. Damit kam Bewegung in die Bilderbuchillustrationen. Aber diese Bewegung ist schon seit geraumer Zeit wieder erstarrt. An die Stelle dessen, was man wirklich als Künstlerbilderbuch bezeichnen könnte, ist weithin die „Masche“ getreten: die östliche, die englische oder die Kunsterziehermasche, um von der Horrormasche ganz zu schweigen, die heute dernier cri ist. Daneben wuchert friedlich und in großen Massen eine Produktion weiter, die zwar von Kindern akzeptiert wird, die aber keiner kritischen Betrachtung standhält, unter welchen Perspektiven diese auch immer vorgenommen werden mag.

Kinderbücher werden heutzutage als ein kurzlebiges Konsumgut angesehen. Das entspricht nicht nur dem modischen Charakter der meisten heutigen Bilderbücher, es entspricht auch dem, was man heute von der kindlichen Beziehung zum Buch erwartet. Der verbindliche und lange gültige Kanon der Jugendliteratur, der mit Märchen begann und über griechische und deutsche Heldensagen, über Robinson Crusoe und manches andere den Nachwuchs des Bildungsbürgertums allmählich zum ebenso verbindlichen Lektürekanon der Erwachsenen führen sollte, ist stillschweigend aufgegeben worden. Information und Förderung kreativer Phantasie sind die beiden Zauberworte, die oft im geheimen und selten im offenen Widerstreit das Feld beherrschen. Mit ihren sind die althergebrachten Vorstellungen von Literatur und Kunst kaum noch zu vereinen. Jeder sucht sich in der Flut des Vorhandenen das, was er augenblicklich gerade braucht. Morgen kann es schon etwas ganz anderes sein. Auch vor dreißig oder vierzig Jahren kauften junge Leute sich zunächst billige Ausgaben. Aber die Insel-Bücher zu achtzig Pfennig, die sie erstanden, sollten den Grundstock zu einer Bibliothek legen. Das heutige Taschenbuch dagegen wird gekauft, um gelesen zu werden und alsbald wieder zu verschwinden. Das hat mancherlei Vorzüge, aber junge Eltern, die selbst diesen Umgang mit Büchern gewohnt sind, können kaum ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu den Bilderbüchern ihrer Kinder haben, zumal die meisten Illustratoren unbewußt dieser Haltung Vorschub leisten. Denn Bilderbücher sind rar geworden, mit denen sich ein Kind immer wieder beschäftigen will, die ihm durch eine längere Entwicklungsphase hindurch stets neuen Stoff bieten oder deren Personen so lebendig sind, daß es wirklich mit ihnen leben kann. Wo das Bilderbuch sich aber der Gebrauchsgraphik annähert, intendiert es von sich aus die gleiche Kurzlebigkeit wie Plakat oder Verpackung. Daß es heute den Kindern meist wie ein Spielzeug zum ungehemmten Gebrauch überlassen wird, beschert ihm ohnehin dieses Schicksal. Dann aber ist der heutige Preis auch graphisch gut gemachter Bilderbücher tatsächlich zu hoch. Noch behaupten die Verleger zwar, an diesen Preisen sei nicht zu rütteln, und weisen das mit detaillierten Kalkulationen nach. Alle Anzeichen sprechen aber dafür, daß einfallsreiche Leute bereits am Werk sind, um das, was heute als formal gutes Bilderbuch gilt und was morgen wahrscheinlich schon wieder ganz anders aussehen wird, zu niedrigen Preisen herauszubringen. In der Zeit des Papierkleids und des Papiermöbels, die ja ebenfalls nicht auf ästhetische Ansprüche verzichten, ist das auch eine Notwendigkeit.