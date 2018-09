Inhalt Seite 1 — Kinderbücher und ihre Händler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Buchhändler“, sagt ein Kinderbuchverleger, „kaufen nur, was sich verkaufen läßt. Experimente werden kaum noch gemacht. Sie nehmen lieber eine Partie von einem gängigen Buch als eine gemischte Sortierung.“

Das klingt hart und nach Handel. Wo bleiben da Poesie und die Kinderseele und das pädagogische Bemühen? Endet der ganze Aufwand am Ladentisch? „Ja“, sagt ein anderer Verleger, „der Kontakt zu den Buchhändlern ist gut und stabilisiert sich immer mehr, aber das hat nichts mit denen zu tun, die das Jugendbuch verkaufen.“

In dieser Klage sind sich bis auf ganz wenige alle Jugendbuchverleger einig: Es ist schlecht, daß die Kinder- und Jugendliteratur meist den Lehrlingen im Laden anvertraut wird. „Das ist für die eine Pflicht, so wie das Bierholen bei den Handwerkslehrlingen.“ Gerade deshalb reagieren die jungen Damen und Herren störrisch. Sie sind diesen Büchern gerade erst entwachsen, wollen jetzt nichts als „echte“ Literatur und halten Kinderbücher für unter ihrer Würde. Deshalb beschäftigen sie sich nicht mit Geschichte und Entwicklung der Kinderliteratur, lesen nicht die Vorausexemplare, verkaufen lustlos und widerwillig und wechseln außerdem so rasch, daß sie sich weder an diese Gattung gewöhnen noch einen Kundenstamm heranziehen können.

Es scheint also ein schieres Wunder, daß sich diese Bücher überhaupt verkaufen. Sie haben es schon als Ware schwer: Kinder kaufen sich ihre Bücher nicht mehr selbst. Die Lehrmittelfreiheit hat die Schule zum Buch-Verteiler gemacht, und die Kinder müssen erst mühsam durch pädagogische Tricks zum selbstverständlichen Umgang mit Büchern und zum Gang in den Buchladen verlockt werden. Das heißt: nicht nur für Bilderbuch- und erste Lesezeit sind die Erwachsenen Mittler der Literatur und Lenker des Geschmacks, sondern auch mit 9 oder 12 Jahren sind Kinder noch keine Buchhandlungskunden. Das wiederum bedeutet, daß das Kinderbuchgeschäft indirekt verläuft: Der eigentliche Verbraucher bleibt unsichtbar. „Die Mütter wissen gar nicht, was sie wollen. Sie wissen höchstens, wie alt ihr Kind ist“, sagt erbittert eine der gescholtenen Jungbuchhändlerinnen.

Erfahrene Verleger versuchen das durch die unwiderstehliche Emballage zu überspielen. „Unsere Bücher verkaufen sich vor allem durch ihr Äußeres“, sagt ein Hamburger Verleger, und andere bestätigen: junge Autoren kann man nur durch gute Schutzumschläge und zugkräftige Titel durchbringen. Das deckt sich mit dem Wunsch der Händler: zugkräftige, aber keine kitschigen Umschläge und exakte Altersangaben.

Das hilft, besonders im Weihnachtsgeschäft, schneller zu verkaufen.