Das Eigenheim verliert seinen Ewigkeitswert und wird zur Ware. Die Wohnform der Zukunft ist das Siedlungsheim

Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Meist gleichen sie einander wie ein Ei dem anderen. Sie finden sich im Weichbild großer Städte. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden und leiden am stärksten unter der Konjunkturflaute. Sie entsprechen dem Wunschbild der weitaus meisten bundesdeutschen Haushaltsvorstände und waren doch – ausgerechnet – der Stein, an dem die Woge des Wohnungsbau-Booms sich brach. Manche von ihnen blieben lange leer und wurden zu Vorboten der großen Wandlung vom Verkäufer- zum Käufermarkt: die Konfektions-Eigenheime, die Häuser von der Stange, die Vorrats-Einzelhäuser der – meist gemeinnützigen – Bauträger, die neudeutschen Siedlungshäuser.

„Siedlung“ ist hier nicht im Sinne landwirtschaftlichen Nebenerwerbs-Siedlerstellen oder bevölkerungspolitischer Besiedlungs-Aktionen zu verstehen. Siedlung bedeutet hier: eine größere Anzahl meist von einem einzigen Bauträger nach dem Prinzip der Serienproduktion erstellter, relativ dicht beieinander stehender, fertig zu kaufender Eigenheime. Sie müssen nicht in Fertig- oder Montage-Bauweise errichtet werden. Sie sind auch keineswegs immer – wie im Brockhaus unter „Kleinsiedlung“ zu lesen – „für bescheidene Ansprüche“ gedacht. Wenn dennoch manchen von ihnen das Attribut „anspruchslos“ anhaftet, so bezieht sich das keinesfalls auf den Kaufpreis, sondern durchweg auf Ausstattungsmängel und architektonische Phantasielosigkeit.

Das moderne Siedlungs-Eigenheim führt ein merkwürdiges Dasein zwischen Chancen und Gefahren: Es hat die Chance, den Traum vom eigenen Haus finanziell erschwinglich zu machen und also zur erstrebenswerten Lieblingsbehausung des durchschnittlich verdienenden Bundesbürgers zu werden. Es birgt gleichwohl die Gefahr, zum „Slum der Zukunft“ zu werden, dann nämlich, wenn es ihm nicht gelingt, bestimmte Mindesterwartungen, die sich an ein Eigenheim knüpfen, zu erfüllen. So kann, beispielsweise, der relativ niedrige Baupreis zu Lasten der Bauqualität und der Baumaterialien Zustandekommen. Die Häuser könnten allzu dicht an dicht gebaut werden, so daß der liebe Nachbar, dem man durch Verlassen der Mietwohnung entfliehen wollte, nun auf Armeslänge vis-à-vis sitzt. Der Standort kann langfristig ungünstig sein – nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch durch wachsende Lärm- und Geruchsbelästigung oder durch allmähliches Eingeschachteltwerden mit Hochhaus-Neubauten.

Ein Bauträger, der solcherlei Faktoren nicht rechtzeitig bedenkt und ausschaltet, kann verhindern, daß das Haus – einmal zum Privateigentum geworden – im Werte steigt. Es kann sogar im Wert absinken und seinem Eigentümer statt eines Vermögenszuwachses eine Vermögenseinbuße bescheren. Der Weg zum Eigenheim könnte dann zur Sackgasse werden, die in einen Slum führt.

In der Bundesrepublik gibt es zur Zeit einige tausend leerstehender Vorratsheime (Einzel- und Reihenhäuser). Die Schätzungen schwanken zwischen 3000 und 30 000, aber Kenner des Marktes bezeichnen alle diese Schätzungen als „aus der Luft gegriffen“. In der Tat sagt das bloße Leerstehen eines Eigenheims ohne Kenntnis der Dauer des unverkauften Zustandes wenig über die Marktlage. Überdies läßt sich die endgültige Fertigstellung wie ein Gummiband ausdehnen. Dann sind die Häuser eben leer, weil sie noch nicht fertig sind.