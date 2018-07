Die Industrie wird den Kühen bald Konkurrenz machen können. Über kurz oder lang werden die Verbraucher die Möglichkeit haben, zwischen der gewohnten Kuhmilch und einer ebenso schmackhaften, doch vermutlich haltbareren und hygienischeren künstlichen Milch zu wählen. Experten halten die Weichen zur Erzeugung synthetischer Milch für gestellt, nachdem es an der Biologischen Abteilung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gelungen ist, den grundlegenden Aufbau der Milch zu erforschen.

Bei der Milch handelt es sich um Kolloide. Solche Stoffe befinden sich in feinster Verteilung in einem anderen Medium, die Milch zum Beispiel vor allem in Wasser. In der Natur kommen viele Kolloide vor wie Zellmembranen, Knochen oder Blut. Diese natürlichen Stoffe sind in sich erstaunlich stabil. Dabei bestehen sie aus sehr verschieden großen Partikeln, sogenannten Mizellen. Bei künstlichen Kolloiden hingegen, wie sie die Chemie herstellt, neigen die Teilchen dazu, sich zusammenzuballen.

Solange nicht klar war, worauf dieser Unterschied zwischen biologischen und künstlichen Kolloiden beruht, lag hier die entscheidende Hürde auf dem Weg zur synthetischen Milch. Jahrelange Untersuchungen am MIT unter dem Biologen Professor David F. Waugh haben nun das Rätsel gelöst. Die Mizellen der Milch bestehen hauptsächlich aus drei Teilen, zwei – Alpha und Beta genannten – Kaseinen und dem Kappa-Kasein. Erst dieser dritte Baustein verleiht der Milch ihre Festigkeit.

In den Milchmizellen bilden Alpha- und Beta-Kaseine den Kern. Um sie herum zieht sich ein Häutchen aus Kappa-Kasein. Im Unterschied zu den beiden anderen Stoffen besteht dessen Oberfläche aus Kohlehydraten, die mit der die Mizellen umgebenden Flüssigkeit chemisch nicht reagieren. Auf diese Weise verhindert der Film aus Kappa-Kasein normalerweise ein Auseinanderfallen der Milchpartikel.

In Versuchen aber setzten die Wissenschaftler der Milch extrem viel Kappa-Kasein zu. Schlagartig sprangen die Mizellen auf, um sich sofort zu rund vierhundert kleineren Einheiten zusammenzuschließen. Die seltsame Erscheinung erklärt sich aus dem inneren Gefüge der Mizellen. Die im Kappa-Kasein eingeschlossenen Alpha- und Beta-Kaseine bilden eine Reihe strahlenförmig angeordneter Trauben. Chemische Bindungen halten die einzelnen Trauben fest beisammen. Dagegen sind die Strahlenäste untereinander vergleichsweise nur schwach verbunden.

Darin liegt der Grund, warum sich die Partikel unter dem Mäntelchen des Kappa-Kaseins zu verschieden großen Formationen zusammentun können. Die im Experiment verabreichten zusätzlichen Mengen Kappa-Kasein beziehen zunächst ihren Platz in der die Mizellen umgebenden Schicht aus dem gleichen Material. Das Häutchen beginnt daraufhin zu schwellen, bis die Spannung für die lockeren Fesseln zwischen den Trauben zu stark wird: Die Bindungen zerreißen, es entsteht eine Vielzahl von Mizellen, gierig hüllt das reichlich vorhandene Kappa-Kasein sie ein, mal in größeren, mal in kleineren Portionen.

Ursprünglich begannen die Milchstudien aus einem anderen Grund als dem, die Voraussetzungen für künstliche Milch zu schaffen, berichtet die Zeitschrift Science Journal im Novemberheft. Die Ähnlichkeit der Gerinnung von Blut und der Koagulation der Milch gab den Anstoß. Die inzwischen gewonnenen Erkenntnisse kommen daher ebenso den Biologen beim Verständnis der zahlreichen in lebenden Organismen vorkommenden natürlichen Kolloide zugute. -rich