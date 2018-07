Inhalt Seite 1 — Lachen müssen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Gregor-Dellin

Beim ersten Frankfurter Literatur-Forum im Herbst 1966 las unter den damals noch Unbekannten („ein paar Namen hat man sich gemerkt“, hieß es in der ZEIT) ein junger Autor mittleren Alters: chinesische Stirn, melancholische Augen, Nietzsche-Bart, eine Mischung aus Mandarin und Simplicissimus. Seine krause Phantasie, seine Satzungeheuer, die Embryomeditationen seiner Erzählfigur, eine Art feudaler Fötalismus – das alles machte stutzig und auch verlegen, denn der Orientierungspunkt mußte außerhalb des Textausschnittes liegen. Möglich, daß die noch unenträtselbaren Mäanderlinien auf ein geheimes Muster des ganzen Buches deuteten, aus dem der Autor vortrug.

Immerhin gab es da einen ungewohnten Ton, eine den Stoff unterlaufende Ironie, wortstrotzende Behäbigkeit, rhythmisch geordnet. Dergleichen Kostproben reizen bekanntlich den Appetit, und so kam der Name Ernst Herhaus mit gutem Grund auf die Wunschlisten zahlreicher Kritiker, die in diesem letzten Herbst die nicht sehr opulenten Programme der belletristischen Verlage durchforsteten.

Erste Lorbeeren sind inzwischen verteilt, der Rezensent kann sich Tusch und Trommelwirbel ersparen. Aber selbst wenn er in den verbreiteten Jubel einige Mißtöne mischen muß: Herhaus ist kein Einäugiger unter Blinden, sondern eine Entdeckung, wenn auch eine späte.

Ernst Herhaus, 1932 geboren, stammt aus dem Homburgischen und hat eine etwas verworrene Biographie, die offenbar mit seinem „Homburgismus“ zusammenhängt, also dem, was auch seinen Helden Erich Hals im Buch auszeichnet. Der Homburger ist, nach Herhaus, ein verquerer Typ, der Konservatives mit Tippelbruderhaftem vereinigt; er ist „vernünftig wie ein Zaunpfahl, pathetisch bis in die Todesangst, sarkastisch gegen die eigene Haut und schmerzenstoll vor Bewunderung allem Fremden gegenüber“. Wenn er sich dem Trunk ergibt, dann in steifer Haltung, oder anders gesagt: Er hat in seiner Lotterei Stil. Das erklärt seine Begabung als „Geschichtenerfinder, Speckkuchenheld und metaphysischer Eigenbrötler“. (Homburg liegt, nebenbei bemerkt, nur fünfzig Kilometer von Gelnhausen entfernt, dem Geburtsort Grimmelshausens. In dieser Landschaft gedeihen offenbar barocke Rodomontaden, für die man freilich ein spezifisch musikempfindliches Ohr besitzen muß.)

Wenn nun der Erzähler – und wir sprechen immer noch von jenem Homburger, den sich Herhaus als Erzählfigur erfindet – sich einmal Erich Hals nennt, dann aber auch sein eigener Nachkomme ist, zuvor sogar im Leib der Frankfurter Lebedame La Divine beheimatet war, sich also „zuerst selber erfinden muß“ und die Herrschaft über seine Erfindungen nicht selten verliert, so entsteht Panik – nicht nur beim Leser, sondern zu Recht auch im Roman. Ein Roman, der heute auf sich hält, beginnt oder endet im Irrenhaus. Das verbindet die „Blechtrommel“ mit

Ernst Herhaus: „Die homburgische Hochzeit“; R. Piper & Co. Verlag, München; 241 S., 19,80 DM.