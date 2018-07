Von Zweistein

In der vorigen Woche erhielt Zweistein eine Postkarte, auf der stand: „Lieber Herr Zweistein, haben Sie einen Vogel? Ihr Hunkihemputi.“ Darauf fiel Zweistein sofort diese Aufgabe ein: Wenn das Knaku nicht papelt, dann dullt der Prisi nicht. Wenn der Blump entweder dullt oder bluntet, dann papelt das Knaku. Wenn der Prisi nicht dekelt, dann papelt der Blunt nicht. Wenn die Dila dullt, dann papelt der Blunt nicht (wer hätte das gedacht). Und wenn die Dila nicht papelt, dann papelt der Blunt. Jeder tut etwas von dem, was hier genannt ist, und keine zwei tun dasselbe. Frage: Wer tut was? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Da ein Hemputi kleiner als ein Plautz ist und zwanzig Knaffs gerade in einen Plautz passen, kann ein Hemputi nicht mehr als 19 Knaffs fassen. Nun ist ein grüner Hunki zehn Prozent kleiner als ein Knaff; daraus folgt, daß ein Hemputi keinesfalls mehr als 18 grüne Hunkis fassen kann. Weil der Inhalt aller Hemputis vorwiegend rot ist, kann ein Hemputi nicht zur Hälfte mit grünen Hunkis gefüllt sein. Ergo müssen weniger als neun grüne Hunkis in einem Hemputi sein. Mit anderen Worten: Die Maximalzahl grüner Hunkis in einem Hemputi ist acht.