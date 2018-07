München

Mit der Airline-Hosteß begann es, die Mädchen an den Billettschaltern wurden zu Ground-Hostessen und mittlerweile wird alles Weibliche, was nur irgendwelche Hilfestellung in Uniform leistet, mit dieser Bezeichnung geschmückt. Hosteß klingt fein. Bei uns kann man das jetzt sogar richtig lernen. Seit neuestem in München: „Durch einen Fachkursus zum Traumberuf.“ Es kostet 160 Mark monatlich.

Susann Katoll, eine tüchtige Mittdreißigerin, die in ihrer „Schule der Dame“ zahlreiche Missen „herausbringt“, wollte einem dringenden Bedürfnis abhelfen.

Bei der persönlichen Sammelvorstellung kamen etwa achtzehn Damen, die jüngsten um zwanzig, die älteste Ende vierzig, ein junges Mädchen ist mit Vater sozusagen an der Hand erschienen. Die meisten versprechen sich goldene – und abenteuerliche – Berge, eine will gleich ihre Stellung aufgeben, und keine scheint etwas dabei zu finden, als von den verantwortungsvollen Aufgaben einiger Hostessen während eines Balles berichtet wird: Rosen an die Damen verteilen, Kopfschmerztabletten an Bedürftige, Knöpfe annähen und geplatzte Abendkleider flicken. Hauptsache die Uniform ist fesch! – Die Hostessen tragen rote – dienstmannrote – Mützen. Frau Katoll trägt eine blaue. Sie erzählt von ihrem Kurs, der jeweils zwei bis drei Monate dauern soll, die Damen nur zweimal zwei Abendstunden in der Woche für die Theorie, und den Samstag für praktische Führungen kosten soll. Mittlere Reife und Sprachkenntnisse sind erwünscht, aber falls nicht vorhanden, macht das nichts, „dann werden Sie eben nur für deutschsprachige Einsätze angefordert“. Vermitteln wird die kluge Schulmeisterin ihre Schülerinnen nicht – das tut das Arbeitsamt. Wirklich? – Die Tageshonorare klingen verlockend, 80 bis 100 Mark, aber was tun, wenn man über vier „Einsätze“ im Monat nicht hinauskommt? Messen hier, Kongresse dort, und die Olympischen Spiele in Mexico City – die Damen, die den Traumberuf anstreben, hängen an Frau Katolls Lippen. O weh, wenn sie aufwachen ...

Wo Service mit soviel Glamour verputzt wird, darf natürlich auch das Privatleben keinen Schmutzfleck aufweisen. Damen mit schlechtem Lebenswandel machen der Uniform und dem Beruf Schande – obgleich sie doch beim „Lebenswandel“ ohnehin auf die Uniform verzichten dürften – und bekommen ihr hübsches Diplom entzogen. Frau Katoll nennt es jetzt „Lizenz“. Eine deutsche Hosteß raucht, trinkt und schminkt sich zwar – mit Maßen. Alles hat eben seine Grenzen. Cornelia Jacobsen