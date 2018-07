Inhalt Seite 1 — Mensch, du möchtest Prophet sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolf Jessen

Man ist ja von Kunstbüchern allerhand gewöhnt. Aber dies ist doch die Höhe. Schlagen wir

Michel Seuphor: „Gestaltung und Ausbruch in der modernen Kunst“; Walter-Verlag, Olten/Freiburg; 292 S., 24,– DM

auf, an irgendeiner Stelle, über die wir gut informiert sind, zum Beispiel auf Seite 86, da ist von Dada-Berlin die Rede, zwanziger Jahre.

Wir lesen: „Jürg Baader, der sich gerne Super-Dada nannte, war ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Im November 1918 wagte er es, in einer Berliner Kirche auf die Kanzel zu steigen, und bevor man ihn daran hindern konnte, hatte er eine Predigt über ‚Dada, Erlöser der Welt‘ gehalten. Der gleiche Baader verteilte vor der Weimarer Nationalversammlung ein ‚Grüne Leiche‘ betiteltes Traktat...“

Das sind drei Sätze. In ihnen sind zumindest sechs Unrichtigkeiten enthalten. Baader hieß nicht Jürg, sondern Johannes. Er nannte sich nicht Super-Dada, sondern Ober-Dada. Er war nicht an die fünfzig, sondern an die vierzig, als er im Berliner Dom nicht auf die Kanzel stieg, wohl aber dem Domprediger Döring auf dessen rhetorische Frage: „Was ist uns Jesus Christus heute?“ aus der Gemeinde heraus mit Stentorstimme zur Antwort gab: „Er ist uns wurst.“ Auch verteilte er kein Flugblatt vor der Weimarer Nationalversammlung, sondern er ließ es während der festlichen Versammlung aus einer Loge des Theaters regnen, allerdings nicht die „Grüne Leiche“, vielmehr ein anderes Manifest, aber darauf kommt es nun auch schon nicht mehr an.

Baader ist nur eine – wenn auch ungewöhnlich interessante – Dada-Randfigur. Aber was, wenn sich, Gott behüte, dermaleinst doch jemand nach diesem Buch richten sollte? Es enthält Hunderte solcher Fehler.