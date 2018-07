Inhalt Seite 1 — Müssen wir den Fortschritt fürchten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit seinem wissenschaftlichen Streben hat der Mensch von je her das Ziel verfolgt, das, was ihm noch als blinder Zufall oder Schicksalsfügung erschien, zu ergründen und unter seine Kontrolle zu bringen. Im Verlaufe dieser kulturellen Entwicklung sind stets Stimmen laut geworden, die vor katastrophalen Folgen der sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen ergebenden Möglichkeiten warnten, das Naturgeschehen künstlich zu beeinflussen. Gegenwärtig ist der sprunghafte Fortschritt der Molekularbiologie Anlaß zu solcher Sorge. Diese Forschung nämlich könnte dazu führen, daß wir in den Prozeß der Vererbung steuernd eingreifen und damit die biologische Fortentwicklung unserer Spezies in – vielleicht kurzsichtig – geplante Bahnen lenken. Hierzu nimmt der amerikanische Nobelpreisträger Professor Joshua Lederberg in seinem Beitrag Stellung.

In den Diskussionen über künftig mögliche Anwendungen der Molekularbiologie ist häufig von der „manipulierten Vererbung“ oder von der „Manipulation an menschlichen Genen“ die Rede. Diese Klischees sind nicht zuletzt auch von einigen meiner Kollegen populär gemacht worden, die sich – zu Recht freilich – um ein größeres öffentliches Interesse für die moderne biologische Wissenschaft bemühen. In gewissem Sinne könnten wir hier mit den Physikern konkurrieren, deren Bedeutung in der Gesellschaft von der drohenden Gefahr durch die Atombombe unterstrichen wurde.

Der meist im abwertenden Sinne gebrauchte Begriff „Manipulation“ taugt eigentlich nicht zur Beschreibung eines neuen Eingriffs in das Naturgeschehen, der, wie jeder andere wissenschaftliche oder technische Fortschritt, sowohl konstruktiv als auch schädlich sein kann. Mit dem gleichen Recht könnten wir die Erziehung als Manipulation des kindlichen Geistes oder den Häuserbau als Manipulation der menschlichen Umwelt bezeichnen.

Warum fürchtet man sich speziell vor möglichen Eingriffen in das Erbgeschehen? Gewiß, würden sie irreversibel sein, dann hätten wir allen Grund, uns über die daraus resultierenden Folgen für die Weiterentwicklung unserer Art Sorgen zu machen. Aber wenn die Wissenschaft erst einmal die Stufe erreicht hat, auf der wir gezielte genetische Veränderungen durchzuführen vermögen, dürfte die Korrektur unserer evolutionären Fehler nicht schwieriger sein als das Begehen solcher Fehler.

Außerdem haben wir keine Veranlassung, darauf zu vertrauen, daß etwa die natürlichen Prozesse stets die – wünschenswertesten biologischen Typen hervorbringen. In der Tat fällt es schwer, einen Bereich des modernen Lebens zu finden, in dem der evolutionäre Prozeß nicht künstlich hervorgerufenen Belastungen – den Nebenprodukten der Zivilisation – ausgesetzt ist.

Dadurch, daß wir unsere Umwelt verändern, beeinflussen wir ungewollt die Häufigkeit und Art der spontan auftretenden Erbänderungen, der Mutationen. Einschneidender ist wohl noch die ebenfalls umweltbedingte Unterschiedlichkeit in den Reproduktionsraten der verschiedenen Völker und Klassen.

Überdies wirkt unsere Selbstsicherheit oft einer natürlichen evolutionären Veränderung unserer Spezies entgegen. Ein Kind, das sich durch eine im Grunde biologisch vorteilhafte Mutation zu einem auffallend von der Norm abweichenden Menschen entwickelt hat, mag von der Gesellschaft so sehr abgelehnt werden, daß seine von Natur her besonders günstige Veranlagung überhaupt nicht zum Tragen kommt.