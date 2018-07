Von der amerikanischen Gesundheitsbehörde ist ein neues Mittel gegen die Tuberkulose zugelassen worden, das auch gegen die Tuberkulosebazillen wirksam sein soll, die gegen die bisher meist benutzten Mittel Isoniazid und Streptomycin resistent sind.

Das neue Mittel hat den Namen Myambutol erhalten und ist von der Firma Lederle in New York entwickelt worden. Es soll zusammen mit Isoniazid oder Streptomycin verabfolgt werden. Versuche an zuvor noch nicht behandelten Patienten mit Tuberkulose haben nach Angaben der Hersteller ergeben, daß das Myambutol, zusammen mit einem der anderen Medikamente angewandt, in allen Fällen die Tuberkeln vollständig vernichtet hat. Rg