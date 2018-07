Inhalt Seite 1 — Oase für Immobilien-Anlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

„75 Prozent Abschreibung Berlin“ – so und ähnlich lauten die Schlagzeilen großer Anzeigen in überregionalen Blättern. Zu den auffälligsten gehören jene der Plettner-Immobilien GmbH. Hans-Peter Plettner ist 28 Jahre alt und betreibt seit vier Jahren am Berliner Kurfürstendamm eine Maklerfirma.

Er hat sich auf Berlin spezialisiert. Rund 90 Prozent seiner Kunden – es sind inzwischen nahezu 3000 an der Zahl – gehören zu jenen Selbständigen mit hoher Steuerprogression, denen das bis 1969 verlängerte Berlinhilfegesetz (BHG) außerordentlich hohe Abschreibungsvorteile bietet.

Insonderheit der Paragraph 14 des BHG enthält nützliche Bestimmungen. Ihm zufolge kann praktisch jeder irgendwo im Bundesgebiet ansässige Steuerpflichtige 75 Prozent der Herstellungs- oder Anschaffungskosten für Immobilien-Investitionen in Berlin als Abschreibungsverluste von seiner Einkommensteuerschuld abziehen.Voraussetzung ist, daß er sich an einer Berliner Firma – am besten als Kommanditist – mit einer Einlage beteiligt und daß diese Firma in Berlin gewerblich genutzte Gebäude oder Anlagen erstellt. Zu zwei Dritteln dürfen die Berlin-Objekte auch zu Wohnzwecken dienen. Der Paragraph 14 BHG tritt im Falle Berlin an die Stelle des Paragraphen 7 des Einkommensteuergesetzes.

Einen „Knüller“ besonderer Art bietet im Zusammenhang mit dem BHG die von der Bundesregierung zwecks Wirtschaftsankurbelung für das gesamte Bundesgebiet erlassene „Verordnung über steuerliche Konjunkturmaßnahmen“. Ihr zufolge können Zusatzabschreibungen von 5 Prozent für unbewegliche und von 10 Prozent für bewegliche Anlagen vorgenommen werden, sofern diese Dinge bis zum 31. Oktober 1967 angeschafft wurden oder mit ihrer Herstellung begonnen wurde. Im Falle Berlin darf man die Konjunktur-Prozente zu den BHG-Prozenten hinzurechnen.

So ergeben sich Abschreibungssätze von 80 bis 85 Prozent. Von diesen Sätzen kann auch derjenige Gebrauch machen, der nach dem 31. Oktober als Kommanditist in eine Berliner Gesellschaft eintritt, die rechtzeitig vorher entsprechende Anschaffungen machte oder rechtzeitig mit der Herstellung begann.

Der BHG-Paragraph 14 und seine Kombinaticnsmöglichkeiten bieten Hans-Peter Plettner Stoff genug für Kundenangebote. Seine Anzeigen, die stets in der gleichen Aufmachung erscheinen, unterscheiden sich lediglich im kleingedruckten Text voneinander.

So suchte er in den letzten Wochen intensiv Kommanditisten für die „Ahornstraße Kommanditgesellschaft Baubetreuung Klingbeil GmbH. & Co.“, die soeben mit dem Bau eines internationalen Studentenzentrums begonnen hat.