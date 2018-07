Hamburg

Die Katholiken von Hamburg St. Elisabeth waren es nicht anders gewöhnt. Wer regelmäßig seiner Sonntagspflicht nachkam, sah im Jahr viermal den Altar seiner Pfarrkirche von studentischem Vollwichs umrahmt. Und er hatte gelernt, an Bierkäppis, Schnürjacken, weißen Hosen, oberschenkellangen Reitstiefeln, Schlägern und Fahnen stets untrüglich zu erkennen, daß er wieder einmal Zeuge eines offiziellen Gottesdienstes der Jungakademiker wurde. Am 22. Oktober mag indes manches Pfarrkind der Sensation gar nicht innegeworden sein, deren Zeuge es im Hochamt wurde. Kein knarrender Stiefel neben dem Altar, kein Schläger, der zum Gruß von Hostie und Priester aus seiner Scheide zischte, verriet den Semestereröffnungsgottesdienst der 4000 katholischen Studenten in Hamburg – den ersten ohne „Chargen, Wichs und Fahne“.

Jener Architekt allerdings, aus dessen Mund nach einem Bericht der Katholischen Nachrichten-Agentur zuerst der Ruf „Hinaus mit den Barbaren“ erschollen war, dürfte an diesem Sonntag seine bis dahin farbgestörte Andacht wiedergefunden haben. Im Sommer zufällig Zeuge eines Studentengottesdienstes, hatte dieser Ästhet von Berufs wegen Anstoß genommen. Die chargierte Vertretung der nur 30 bis 50 anwesenden „Studiosi“ erschien ihm ein Widerspruch zwischen „Sein und Erscheinung“. Den Baumeister ergriff heiliger Zorn, er formulierte barsche Forderungen. Was er gesehen, schrieb er dem Pfarrer von St. Elisabeth. Über den gelangte das Klagelied in den Pfarrgemeinderat und dort in Ohren, die solcherlei Musik schon lange schätzten. Schnell wurde die allzu deutsche, aber symptomatische Stimme aus dem Volk ins Diplomatische übersetzt und auch der Katholischen Studentengemeinde (KSG) zu Gehör gebracht. Assistiert vom Studentenpfarrer, erkannte deren Sprecher noch im Wink den Wunsch. Er schrieb den Vorsitzenden der drei katholischen Verbindungen. Und den Senioren reichten die vier Tage bis zum Eröffnungsgottesdienst nicht mehr, eine Front gegen den schnöden Angriff aufs Couleur zu formieren.

Die wenigen Augenzeugen aber trugen die Kunde vom – architektonisch betrachtet – makellosen Hochamt schnell in die Konvente des CV (Cartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindungen), KV (Kartellverband der Katholischen Deutschen Studentenvereine) und UV (Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine). Und wo immer ein Alter Herr oder Aktiver sie vernahm, keimten ganz unfromme Gedanken. Zornig wird seitdem beraten, „lasterhaft“ geredet. Spontan und einig zog man anfangs zu Felde gegen des Priesters Meßgewand und den Malteserorden, gegen Grabesritter und Kolpingsfahnen, gegen jedwede Farbspur in der Kirche. Selbst „Hochwürden“ wurde als Anrede verteufelt. Es schien nicht unbegründet, trotz allem auf positive Liturgie-Überlegungen zu hoffen.

Zur Stunde jedoch ist infolge einer heil-losen Entwicklung von Liturgie nicht mehr die Rede. Schuld daran muß teuflische Intrige sein.

Schon pfuschte Diabolos, der Umkehrer, auch dem Fernsehen ins Handwerk, Mit den „Wikingern“ im CV, dem Studentenpfarrer, dem Pastor von St. Elisabeth und dessen Architekten hatte das „Freitagsmagazin“ zum Zwecke klärender Worte feste Termine vereinbart. Für 1250 Mark wurde ein Aufnahmeteam gemietet. Ex machina hatte sich indes im Haus der „Wikinger“ ein verbindungseigener Staranwalt aus der Hansestadt eingefunden. In Sorge ob der Fernseh-Unerfahrenheit seiner jungen Bundesbrüder ließ er den Magazinmännern ein Schriftstück überreichen. „Drittrangig“, hieß es darin, sei die Frage der studentischen Farben im Gottesdienst. Sich darüber auf dem Bildschirm zu verbreiten, hieße die wahren Hochschulsorgen verfälschen. Man bedauere und sagte ab. Indes, die Alten Herren beschlossen, auch in Zukunft wird chargiert. Hendrik Jacobus