Von Alexander Rost

Das Schiff mit zweiundfünfzig Kanonen, das am 7. Oktober 1852 von Kronstadt aus unter Segel ging, wurde nicht, wie gewöhnlich, von einem Kapitän, sondern von einem Vizeadmiral befehligt, dem als Seemann wie Diplomat bewährten Grafen Putjatin. Seine Order war geheim. In einer Art Wettfahrt um politischen Einfluß in Japan wollten die Russen den Amerikanern zuvorkommen; und so lange die Reise dauern sollte, so hastig wurde aufgebrochen. Jener Hast nicht zuletzt verdankt man eine der großen literarischen Reisebeschreibungen –

Iwan Alexandrowitsch Gontscharow: „Die Fregatte Pallas“, herausgegeben von Joachim Krause nach der Übersetzung von Arthur Luther; Steingrüben Verlag, Stuttgart; 398 S., 19,80 DM.

Gontscharow war vierzig Jahre alt, als er seine Kammer auf der „Pallas“ bezog. Er hatte in Übersetzungen englischer und deutscher Literatur (Goethe, Schiller, Winckelmann) sein Talent, wie ein Kritiker schon 1847 notierte, „in der Eleganz und Feinheit der Pinselführung und in der Treue der Zeichnung“ erwiesen. Vor allem aber war er Beamter, zunächst im Finanzministerium, dann in der Zensurbehörde; und als Beamter konnte Gontscharow, als Putjatin seine Mannschaft unter Zeitnot zusammenstellte und einen „literarischen Sekretär“ anforderte, kurzerhand an Bord des Schiffes versetzt werden.

Er sträubte sich gegen seinen „amtlichen Auftrag“ und schrieb nicht ohne fatalistischen Zug: „Ich freute mich, wenn plötzlich Hindernisse auftauchten, ich suchte selbst, die Schwierigkeiten zu übertreiben, ich sah mich nach einem Vorwand zum Bleiben um.“ Doch er las (vor und während der Reise) dreißig einschlägige politisch-geographische Bücher. Während das Gefühl sich noch weigerte, machte sich der Verstand schon mit der Reise vertraut. Auf der Fahrt nach Madeira fügte Gontscharow sich vollends in sein Geschick: „So aber ist der Ozean: Übertritt man seine Schwelle – gibt’s kein Zurück mehr.“

Die Fahrt der „Pallas“, einer 52,7 Meter langen Fregatte mit vierhundert Mann Besatzung, führte über Madeira und das Kap der Guten Hoffnung, Singapore, Hongkong und die Bonin-Inseln nach Japan, nach Schanghai, wieder nach Japan, zu den Riukiu-Inseln, nach Manila und dann über Korea zur sibirischen Küste. Gontscharow kehrte auf dem Landweg nach Petersburg zurück.

Politisch mißglückte das Unternehmen des Grafen Putjatin; sogar jene geringen Zugeständnisse, die man in monatelangen, listigen, von Gontscharow anschaulich beschriebenen Verhandlungen mit den Japanern erreicht hatte, wurden hinfällig. Der Krimkrieg zwang die Russen zum Rückzug. Die „Öffnung Japans“ wurde von einem amerikanischen Geschwader unter Kommodore Perry erzwungen.