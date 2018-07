Inhalt Seite 1 — Seuchenträger vernichten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Peter Bull

Werner Johe: Die gleichgeschaltete Justiz. Organisation des Rechtswesens und Politisierung der Rechtsprechung 1933–1945, dargestellt am Beispiel des Oberlandesgerichtsbezirks Hamburg. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg, Band V. Europäische Verlagsanstalt Frankfurt am Main. 258 Seiten, 22,– DM.

Um die Autorität der Gerichte nicht zu mindern“ – so schrieb der Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Dr. Curt Rothenberger, Anfang 1943 an den Reichsführer der SS und Chef der Polizei, Heinrich Himmler –, sollte in den Fällen, „in denen ein ordentliches Gericht gesprochen hat und mangels gesetzlicher Handhabe nicht zu einem Todesurteil gekommen ist, andererseits aber die Erschießung des Täters im Einvernehmen der beteiligten Dienststellen für erforderlich gehalten wird“, eine öffentliche Bekanntgabe der Exekution vermieden werden. Dieser eine ungeheuerliche Satz erhellt schlagartig die ganze Tragödie der Justiz unter dem nationalsozialistischen Regime.

Die Todesstrafe war in jener Zeit fast zur Regelstrafe geworden. Ständiger Druck von Partei und Justizverwaltung auf die Gerichte hatte schließlich alle früheren Maßstäbe außer Kraft gesetzt. Wo Richter sich widersetzten und nicht die geforderte „rücksichtslose Härte“ übten, griffen Polizei und SS ein: Die Urteile wurden „korrigiert“, indem die freigesprochenen Angeklagten und entlassenen Gefangenen in „Schutzhaft“ genommen oder kurzerhand erschossen wurden.

Die Gerichte waren gegen solche Eingriffe der „Staatsführung“ machtlos. Einige versuchten, der Kritik an ihren „zu weichen“ Urteilen zuvorzukommen und der Gestapo den Anlaß zur Intervention zu nehmen, indem sie in immer stärkerem Maße hohe Zuchthausstrafen und Sicherungsverwahrung verhängten – sie näherten sich im Ergebnis also immer mehr ihren Widersachern. Diejenigen aber, die wie Rothenberger berufen gewesen wären, das Recht zu verteidigen, beriefen sich allenfalls darauf, daß die „Autorität der Gerichte“ nicht leiden dürfe. Die Mitwirkung an den allem Recht hohnsprechenden Maßnahmen der Polizei ging so weit, daß Rothenberger, damals noch Präses der Landesjustizverwaltung, schon im April 1933 (!) dem Präsidenten des Strafvollzugsamtes mitteilte, es erscheine zweckmäßig, die Polizeibehörde in allen Fällen politischer Haft rechtzeitig von der bevorstehenden Entlassung des Gefangenen zu benachrichten, „um prüfen zu können, ob eine Verhängung der Schutzhaft erforderlich erscheint“.

Werner Johe beschreibt in seiner Arbeit (die als Dissertation unter dem Patronat des Hamburger Historikers Fritz Fischer entstand) an Hand von Archiven der Hamburger Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie ergänzender Unterlagen (zum Beispiel späterer Aufzeichnungen Rothenbergers), wie Hitler und seine Komplicen vom ersten Tage an die Gerichte zu einem Werkzeug ihrer Politik machten. Da er sich im wesentlichen auf die Verhältnisse in Hamburg beschränkt, kann er viele Einzelheiten schildern, die in einer breiter angelegten Darstellung hätten wegbleiben müssen: da aber die deutsche Justiz seit 1935 unter der Aufsicht des Reichsjustizministeriums stand und die Entwicklung daher in allen Ländern ähnlich verlief, ist Johes Buch nicht bloß von lokalgeschichtlichem Interesse.

Vor Johe haben Hubert Schorn und Ilse Staff Monographien über die Justiz im Dritten Reich veröffentlicht. Während aber Schorns Werk einen stark apologetischen Charakter hat und Frau Staff umgekehrt einen betont negativen Akzent setzt, gelingt es Johe, die dunklen und die hellen Stellen zu einem nuancenreichen Bild zusammenzulügen. Er konzentriert sich, wie es einem Historiker zukommt, auf die Darstellung des aktenmäßig Belegten: Verfügungen und Anordnungen der Gerichtspräsidenten, Staatssekretäre und Minister, Briefwechsel der Justizverwaltung mit Richtern und Staatsanwälten, Zeitschriften, Aufsätze und programmatische Publikationen. Fast zu nüchtern wird da die Maschinerie des Unrechtsstaates am Beispiel der Hamburger Justiz abgebildet. Mit Wertungen hält sich der Autor zurück; der aufmerksame Leser hat genug Gelegenheit, sich seine Meinung selbst zu bilden.