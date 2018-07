Benno Pludra ist einer der besten neueren deutschen Erzähler. Er erzählt realistisch, erzählt im Präsens, und es geht eine sonderbare Magie von seiner scheinbar einfachen Sprache mit ihren wiederkehrenden Formeln aus –

Benno Pludra: „Die weiße Muschel“; Buchheim-Verlag, Feldafing; 90 S., illustriert von Werner Klemke, 9,80 DM.

Die Ostseeküste rückt heran, das Fischerdorf, die Reusen draußen im Bodden. Und Lütt Matten, der kleine Junge, dessen großer Kummer seine eigene winzige, unzulängliche Reuse ist; kein Aal verirrt sich in Lütt Mattens Reuse.

Werner klemke hat das Buch farbig illustriert: Impressionen, routinierte Skizzen, etwas vordergründige Wirklichkeit, die Kinder puppenhaft, ehe hübsche Illustration, aber ohne den Tiefgang und die Überzeugungskraft des Erzählers. Dafür hat Pludra um so anschaulicher beschrieben: Lütt Matten, seine kleine Freundin, die ihn trösten will, die Jungen im Dorf, die ihn auslachen, und die großen Fischer, die es ebenso machen. Lütt Matten aber träumt von einer sagenhaften weißen Muschel tief am Grunde des Boddens, und eines Nachts fährt er hinaus, die Muschel zu suchen. Es kommt, wie es kommen muß: Lütt Matten, ganz verrannt in seine Reusenfischerei und nun gar auf Traumjagd, ausgefahren, sein Glück jenseits der Wirklichkeit im Imaginären zu suchen, scheitert. Der Vater findet seinen Jungen draußen auf dem Bodden, nachts, heillos in die großen Reusen verfahren. Lütt Matten sieht ein, daß er in die Sackgasse gelaufen ist; er reißt seine Reuse, diesen Kinderkram, aus dem flachen Wasser. Aber auch der Vater sieht etwas ein: daß sein Junge sich durchbeißt, ein richtiger Fischer wird. Und deshalb lädt er ihn ein, mit ihm eine richtige, große Reuse zu bauen.

Solche Erzählungen erhält man nicht jedes Jahr geschenkt; die Geschichte von Lütt Matten ist ein Kunstwerk, auch formal. Es ist ein Stück Wirklichkeit beschworen, Landschaft und Menschen, Abschied vom Kindertraum, unbeirrbarer Weg zu einer geraden männlichen Welt. Pludra zeigt, was Realismus vermag, wenn man auszuwählen versteht. Dann kann man so nahe herangehen, daß die ständige Gegenwartsform nicht einen Augenblick Spannkraft verliert.

Walter Scherf