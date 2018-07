Inhalt Seite 1 — Wie hoch steigen die Kurse? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frage: Die deutschen Aktienkurse sind seit Jahresbeginn um etwa 40 Prozent gestiegen. Die Pfund-Abwertung brachte nur einen vorübergehenden Rückschlag. Halten Sie es unter diesen Umständen für richtig, weiterhin Aktien zu kaufen? Oder ist es vernünftiger, auf einen etwaigen Rückschlag zu warten oder in Renten „umzusteigen“?

Lichtenberg: Ich erwarte für die nächsten Wochen noch eine überwiegend freundliche Börsentendenz. Die Aufwärtsbewegung wird aber voraussichtlich ruhiger verlaufen als bisher. Auch wird sich das Kursbild sicherlich stärker differenzieren, so daß der Anleger gut daran tut, noch mehr als bisher kritisch auszuwählen. Für eine langfristige Anlage in Rentenwerten spricht die hohe laufende Verzinsung.

Frohne: Für den langfristigen Anleger erscheint auch das heutige Kursniveau noch attraktiv, wobei auf die Auswahl der einzelnen Werte größere Sorgfalt gelegt werden muß als in der Vergangenheit. Schwache Börsentage sollten in den nächsten Wochen zum Kauf genutzt werden. Zur Zeit halte ich eine Umschichtung von Aktien in festverzinsliche Werte nicht für angebracht.

Frage: Halten Sie es für möglich, daß der deutsche Aktienindex bis 1970 seinen im Jahre 1960 erzielten bisherigen Nachkriegshöchststand wieder erreichen oder gar überschreiten wird?

Lichtenberg: Eine solche Prophezeiung maße ich mir nicht an. Immerhin läßt sich soviel sagen: Der Kursgipfel von 1960, durch massive Auslandskäufe hochgetrieben, war den Fakten weit vorausgeeilt. Immerhin haben inzwischen die fahrenden Unternehmen in dynamischen Branden an Ertragskraft und Substanzwert beträchtlich gewonnen.

Frohne: Ich glaube nicht, daß bei einer gleichmäßigen und normalen Weiterentwicklung unserer Wirtschaft die Nachkriegshöchstkurse bis zum Jahre 1970 wieder erreicht werden. Die damaligen Kurse entsprachen der stürmischen Aufbauperiode der deutschen Wirtschaft nach Krieg und Demontage, die abgeschlossen ist. Heute sind die Ertragsaussichten der deutschen Industrie nicht mehr mit denen der späten fünfziger Jahre zu vergleichen. Trotzdem sind bei besserer Konjunkturlage höhere Kurse als heute durchaus denkbar. Sollten allerdings Ereignisse eintreten, die eine völlige Neubewertung der Aktien zur Folge haben, könnten auch die früheren Höchstkurse wieder erreicht und sogar überschritten werden.

Frage: Besteht die Gefahr, daß nach der Zinsverteuerung in vielen Ländern eine Rückkehr zum siebenprozentigen Anleihetyp im nächsten Jahr notwendig werden wird?