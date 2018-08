Ursprünglich sollten sie den Produzenten bei der Kalkulation helfen: Schallplatten-Subskriptionen wurden – analog zu Verfahren des Buchhandels – aufgelegt, um die benötigte Auflage der Kassetten vorab erfahren zu können. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß nur ein geringer Prozentsatz der Kunden sich und seine Wünsche vorher zu erkennen gab – die Höhe der zu verkaufenden Auflage blieb weiterhin eine Unbekannte, der Produzent behielt sein Risiko. Den eigentlichen Sinn heutiger Schallplatten-Subskriptionen bezeichnet der Untertitel in der diesjährigen Werbung einer Gesellschaft – „Geschenkkassetten zu Vorzugspreisen“: Über die vorgeschützte Subskription ermäßigen die Produzenten, wettbewerbsbedingt, in der Zeit der Hochsaison die Preise. Es ist also möglich, Platten auch zu niedrigeren Preisen auf den Markt zu bringen.

Neunundzwanzig Kassetten tragen in diesem Vorweihnachten den Titel „Subskription“ – in der Regel wurden bereits vorhandene Aufnahmen mit ein paar passenden neuen und einem bebilderten Textheft in eine repräsentativer aussehende Kiste gepackt; wirklich komplette Neuveröffentlichungen sind selten. Viele Kassetten, werden, das ist zu erwarten, später wieder aufgelöst und die Platten einzeln erhältlich sein. Eine Feststellung am Rande: sowohl die ganz alte Musik – vor 1700 – wie die Musik der letzten 60 Jahre – von der Operette und den sogenanten Big Bands, sie sind eigentlich gar keine, abgesehen – scheint nach Meinung der Produzenten den verstärkten Verkauf über niedrigere Preise nicht zu lohnen.

Der Käufer steht bei seinem Händler vor der Wahl und hat die Qual. Neunundzwanzig Kassetten sind für ihn unmöglich zu übersehen. Um ihm wenigstens eine grobe Orientierung zu ermöglichen, haben wir drei Kritiker gebeten, ihre Meinung über die Aufnahmen in aller Kürze durch Plus- oder Minus-Zeichen oder eine Kombination aus beiden auszudrücken, wobei sowohl der „Repertoire-Wert“, die Position also der jeweiligen Aufnahme innerhalb der Sammlung bereits existierender anderer Aufnahmen von dem betreffenden Werk, wie die „Interpretation“ wie die Technik wie der Preis berücksichtigt werden sollte. Die Skala geht dabei von + + + („ausgezeichnet“) über + – („zwar ganz gut, aber ...“ oder auch „ein Teil der Aufnahmen zu empfehlen, ein anderer nicht“) bis zu („keinesfalls zu empfehlen“). Und wie die Skala zeigt, sind die wirklich eindeutig zu empfehlenden „Geschenkkassetten zu Vorzugspreisen“ in diesem Jahre nicht gerade zahlreich.