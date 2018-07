Inhalt Seite 1 — Adenauer – ein Separatist? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Karl Dietrich Erdmann: Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. Ernst Klett Verlag, Stuttgart. 392 S., 28 DM

In den ersten Jahren der Ära Adenauer mußte sich der Kanzler von radikalen Gegnern öfters den Vorwurf anhören, er sei in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg Separatist gewesen. Besonders die Kommunisten vermeinten, eine Kontinuität herstellen zu können zwischen rheinländischem Separatismus damals und westdeutscher Spalterei diesmal. Konrad Adenauer hat seine Memoiren nicht mehr vollenden können, so daß wir auf Vermutungen angewiesen sind, wie er selbst, auf die Distanz von fünfzig Jahren, seine Rolle in der Rheinlandpolitik 1918/19 und später 1923/24 gesehen hätte. Aber noch vor dem Tode des Altbundeskanzlers hat sein rheinländischer Landsmann, der Kieler Historiker Erdmann, diese Lücke in der politischen Biographie Adenauers weitgehend ausfüllen können.

Um es vorwegzunehmen: Adenauer war kein Separatist, jedenfalls keiner von der Sorte jener, die ihre Macht auf der Spitze französischer Bajonette gründen wollten. Gerade Adenauer war bei den Franzosen Persona non grata; sie verdächtigten den Kölner Oberbürgermeister als einen Mann der Briten, zu deren Besatzungszone Köln gehörte. Clemenceau hat ihm die Schuld am Scheitern der Separatistenbewegung aufgeladen, und Poincaré warnte seinen Vertreter im Rheinland zur größten Vorsicht wegen der schillernden Haltung Adenauers.

Allerdings hat Adenauer in gewissen Situationen die Schaffung eines rheinischen Bundesstaates anvisiert, um dem Sicherheitskomplex der Franzosen zu genügen. Ja, für den schlimmsten Fall rechnete er mit zumindest zeitweiliger Trennung des Rheinlandes vom Reich – aber das haben in Tagen tiefster Verzweiflung andere berühmte Zeitgenossen wie Stresemann und Luther auch getan.

Wir brauchen die Rheinlandpolitik jener Tage nicht noch einmal zu entwirren; unsere Leser kennen die Grundzüge dieser Politik und die Vorstellungen Adenauers aus dem Vorabdruck der wichtigsten Passagen des Erdmannschen Buches (ZEIT Nr. 24/66). Hier nur noch ein paar ergänzende Bemerkungen: In die umfangreiche Dokumentation hat Erdmann Protokolle von Reden Adenauers aufgenommen, die zum Vergleich der Regierungspraktiken und der Argumentationsweisen des Kommunalpolitikers

Fortsetzung auf Seite 50

Fortsetzung von Seite 49

und des Parteiführers oder Regierungschefs geradezu herausfordern. Da finden wir schon in den Anfängen seiner politischen Laufbahn die Kunst der Simplifikation von Tatbeständen, die Vorliebe für einfache, einprägsame politische Leitlinien, die taktische Schwarzmalerei, die teils listige, teils ungeschützte Art des Redens, die Geschicklichkeit im Umgang mit Menschen, den allen Emotionen abholden Sinn für Realitäten und den durch ihn gebändigten Patriotismus.