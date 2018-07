Inhalt Seite 1 — Angepaßte Generation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Formel von der „skeptischen Generation“ hatte noch Wohlwollen im Klang. Nüchternheit, Abgewogenheit und lächelnde Emotionslosigkeit sollten die Heranwachsenden zeichnen und auszeichnen für den Aufbau einer technokratisch organisierten Welt.

Mittlerweile ist die Meinung über die „neue Generation“ längst nicht mehr so hoffnungsvoll. Entrüstung oder Interesse werden mobilisiert, wenn diese Generation darangeht, Tabus zu verletzen oder konventionelles Verhalten in Frage zu stellen. Zunächst waren es die „sexuelle Befreiung“ und die Formen ihrer Bejahung, die bei den älteren Bürgern den Glauben an den Bestand westlicher Zivilisation erschütterten.

Ein anderes Tabu, das der politischen Betätigung, scheint von den jugendlichen erst in jüngerer Zeit wahrhaft verletzt worden zu sein. Wie brav müssen sie bisher gewesen sein, wenn das Tragen langer Haare oder gelöcherter Strümpfe Ressentiments wach werden läßt, die sie zu anarchistischen Ketzen macht.

Daß die jugendlichen aber, zumindest bis zu ihrem 19. Lebensjahr, in überwiegender Mehrzahl immer noch ganz brav sind und für diesen Staat sich nicht nur ganz harmlos, sondern auch ganz vielversprechend verhalten, zeigt eine jüngst beendete Untersuchung über Einstellungen, Werthaltungen und faktische Verhaltensweisen von Jugendlichen im Alter zwischen zehn und neunzehn Jahren. Dabei sind die Ergebnisse dieser Untersuchung mehr als Nebenprodukt eines Forschungsauftrages abgefallen, den die „Marplan“ (eine Forschungsgesellschaft für Markt und Verbrauch) für eine Werbeagentur ausgeführt hat. Die Ermittlung jugendlicher Einstellungen soll helfen, die 3,2 Milliarden Mark, die in der Bundesrepublik von dieser Altersgruppe für Konsum jeglicher Art aufgewendet werden, einzelnen Firmen einen größeren prozentualen Anteil an diesem Markt zu verschaffen.

Die repräsentativ ausgewählten jungen und Mädchen hatten da auch Fragen zu Staat und Politik, zur Mann-Frau-Beziehung, zu Mode und „modernem Verhalten“, zu Familie und Elternbeziehung zu beantworten und psychologische Tests zu absolvieren. Und dabei haben sich Konturen von den „jungen Menschen“ abgezeichnet, die so ganz und gar nicht das aufpolierte Bild von der für die einen hoffnungsvollen, für die anderen bedrohenden Jugendbewegung decken will.

Steht es gut um einen Staat, der junge Bürger hat, deren Lebenshaltung vom Sicherheitsstreben geprägt ist, die politisches Engagement als hinderlich für Beruf und Fortkommen ansehen, die bereit sind, ihren Wunsch, nämlich in der Gesellschaft anerkannt zu sein, durch Anpassung zu verwirklichen?