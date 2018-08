/ Von Marion Gräfin Dönhoff

Ein paar Stichworte, die noch vor kurzem unbekannt waren oder belächelt wurden, beherrschen heute die politische Diskussion in der Bundesrepublik: außerparlamentarische Opposition, etablierte Gesellschaft, Establishment ... Es sind Chiffren für ein gewisses Unbehagen an der Demokratie, das am deutlichsten von den rebellierenden Studenten artikuliert wird, das aber auch das Thema so mancher politischen Konferenzen und Seminare bildet.

Was hat es damit auf sich? Ist die Kritik, die andeutungsweise in jenen Stichworten zum Ausdruck kommt, berechtigt? Diese Frage ist so vielschichtig und kompliziert und die Beantwortung so abhängig vom Standort des Betrachters, daß es vermessen schien, sie in einem einzigen Artikel behandeln zu wollen. Wir haben darum eine Reihe von Fachleuten gebeten, diese Probleme zu analysieren und ihre Ansichten darzulegen. Professor Dahrendorf wird in der nächsten Nummer der ZEIT den ersten Beitrag zu diesem Thema schreiben.

In den vorangegangenen Nummern wurde zunächst das Vorfeld abgeleuchtet – denn, eben, „wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein“: Man wird den Verdacht nicht los, daß ein Wort wie Establishment jedem etwas anderes bedeutet.

Der eine versteht darunter die herrschenden Mächte, also etwa die Regierung und die Exponenten der gesellschaftlichen Schlüsselstellung von den Gewerkschaften bis zur Kirche, ein anderer möchte den Begriff mehr im Sinne von Eliten gedeutet wissen, ein Dritter denkt zuerst an die „Grauen Eminenzen“, die sich den offiziellen schwarzen oder roten Machthabern hinzugesellen. Ein Vierter meint, das Anti-Establishment – also die Oppositionen in allen Erscheinungsformen – müsse beim Establishment mitgedacht werden. Bedeutet also das Establishment jedem etwas anderes?

Bei den vier Untersuchungen, die bisher erschienen sind (Anthony Sampson für England, Alfred Grosser für Frankreich, Joseph Kraft für die USA, Erwin Scheuch für die Bundesrepublik), zeigte sich, daß alle vier Länder – schon aus historischen Gründen – ganz verschiedene Vorstellungen haben von Kriterium, Zusammensetzung, Bedeutung, Kompetenz, Funktion und Erziehung ihrer herrschenden Schichten, Führungseliten, Machtexponenten oder wie immer sie das Establishment nun jeweils definierten. Hier noch einmal das Resümee jener vier sachkundigen Betrachtungen:

Großbritannien, das keine Revolution erlebt hat, das eine Monarchie besitzt und wo die alten Bindungen zwischen Aristokratie, Banken und Politik noch immer bestehen, hat mehr Kontinuität – auch hinsichtlich des Establishments – aufzuweisen, als irgendein Land auf dem Kontinent. Jahrhundertelang waren Richter, Bischöfe und hohe Beamte der feste Kern des Establishments, wurde auf den weekend-Parties beim Premierminister, über die die Memoiren-Literatur soviel zu berichten weiß, gemeinsam von Politikern, Bankiers und Diplomaten die Zukunft des Weltreiches beschlossen. Aber mit dem Glanz des Empire verschwand nicht nur die Schicht der Kolonial-Gouverneure.