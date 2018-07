Inhalt Seite 1 — Bulldozer und Radio Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eltern, die ihren Söhnen und Töchtern den Wunsch nach technischen Wunderwerken erfüllten, haben enttäuscht festgestellt, daß ihr Reiz schnell verflogen ist. Die teure Dampfmaschine verstaubt auf dem Spielschrank, Roboter und Wunderlok werden zerlegt oder bestenfalls unter Mißachtung ihrer mechanischen Fähigkeiten zweckentfremdet ins untechnische Spiel einbezogen, belebt nicht mehr von ihren Batterien, sondern von der kindlichen Phantasie.

Der Spiel wert solcher Gegenstände ist gering, sagen die Pädagogen Doch lieben Kinder Technik; und wenn auch der Trommelaffe nur ein paar Stunden lang amüsant war, wenn auch die Dampfmaschine am zweiten Weihnachtstag langweilig wurde – das Glücksgefühl, das sie vermittelten, ist unauslöschlich, und in der Erinnerung ist seine kurze Dauer irrelevant.

Eltern freilich finden es enttäuschend, daß das teure Spielzeug gar so bald seine Faszination verlor, mit Recht; denn sie wollen ihre Sprößlinge lange und intensiv beschäftigt sehen. Das läßt sich mit dem kindlichen Interesse an der Technik durchaus vereinen, dann nämlich, wenn das Kind selbst Apparate und Maschinen konstruieren, sie wieder zerlegen und neu zusammenbasteln kann. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern zugleich belehrend, weshalb man die technischen Baukästen, die dies ermöglichen, auch „Lehrspielzeug“ nennt. Eine Neuerscheinung auf diesem Gebiet ist „fischertechnik“.

Das wortlose Anleitungsbuch zeigt, wie man die auf wenige, aber überraschend vielseitig verwendbare Typen beschränkten Einzelteile aus grauer und roter Plastic (Nylon) zu allerlei Maschinen und Fahrzeugen zusammenfügen kann. Hierzu braucht man weder Schrauben noch Stifte, Muffen oder irgendwelche anderen Verbindungsteilchen, die so leicht verlorengehen; die Strukturelemente – zwei Typen von Quadern – werden ineinandergeschoben, die Räder werden auf die Achsen gesteckt und durch eine Drehung der beiden Radscheiben gegeneinander befestigt, Gummireifen, die auch die Funktion von Zahnrädern übernehmen können, und die Zahnkränze werden rutschfest mit den Rädern verfugt. Alles paßt, nichts fällt beim Bau auseinander, nichts kann sich lockern – und alles funktioniert, die Drehbank, das Hammerwerk, der Kran, die Laufkatze, die Ventilsteuerung, der Zementmischer, der Bulldozer, der erstaunliche Hindernisse nehmen kann, und die vielen Getriebe; Spielmaschinen nennt sie der Hersteller, kleine Präzisionswerke, bei denen man wie bei einer Gangschaltung im Auto verschiedene Übersetzungen wählen und alle möglichen Verwandlungen von Bewegungen bewerkstelligen kann, zum Beispiel eine Drehung in ein Hin- und Hergleiten und umgekehrt.

Das Anleitungsbuch will nur Anregung sein. Vielfach läßt sich aus den Abbildungen nicht genau erkennen, wie das Modell in allen Einzelheiten konstruiert werden soll; so muß man halt experimentieren, und das ermutigt zu eigenen Entwürfen (sie werden übrigens prämiiert). Tatsächlich lernt ein Kind sehr schnell, komplizierte Mechanismen ohne Vorlage zusammenzubauen.

Die vielseitige Verwendbarkeit der Einzelteile muß das Kind zunächst erlernen, und das erfordert ein wenig Geduld. Hier könnte das Anleitungsbuch mehr Hilfestellung geben. Zehnjährige werden sicher schon viel Freude an dem Baukasten haben, vorausgesetzt, daß ihre Finger nicht zu zart sind; denn beim Zusammenfügen der Strukturteile braucht man etwas Kraft. Ich würde mit „fischertechnik“ warten, bis die Tochter oder der Sohn zwölf Jahre alt ist. Übrigens: auch mancher Erwachsene wird Spaß daran haben, zumal da man mit dem Baukasten kuriose Apparate herstellen kann, verrückte Mechanismen mit verblüffenden Eigenschaften.

Erwachsene spielen auch mit dem Elektronikbaukasten, der freilich nicht für sie, sondern für Jugendliche (meiner Schätzung nach ab dreizehn Jahren) gedacht, bei ihnen beliebt und jetzt in einer vielfach verbesserten neuen Auflage erschienen ist: „Philips Elektronik-Baukästen“.