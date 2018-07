Im Groote-Schuur-Hospital von Kapstadt liegt ein 55jähriger Mann, in dessen Brust seit Sonntag nacht ein fremdes Herz schlägt, das Herz der Bankangestellten Denise Darvall, die im Alter von 24 Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Ihr Herz schlug noch, als der Chirurg Professor Chris Barnard und seine Mitarbeiter die Sterbende an eine Herz-Lungen-Maschine anschlössen und dann das inzwischen zum Stillstand gekommene Organ der Verunglückten herausoperierten. Ihr Vater hatte seine Einwilligung zu diesem Eingriff gegeben. Zur gleichen Zeit wurde an dem hoffnungslos herzkranken Geschäftsmann Louis Washkansky dieselbe Operation ausgeführt. Nachdem sein funktionsuntüchtiges Herz entfernt worden war, nähten Barnard und sein Team das Mädchenherz ein.

Die schwierige Operation glückte; am Dienstag durfte der Patient, der sich trotz seiner Zuckerkrankheit schnell erholte, schon wieder essen. Er erklärte, daß er sich wohler als zuvor fühle.

Doch Louis Washkansky schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Niemand kann voraussagen, ob sein Körper das eingepflanzte Gewebe akzeptiert. Der Organismus wehrt sich gegen körperfremdes Eiweiß. Diese Immunreaktion läßt sich mit Medikamenten unterdrücken, doch während dieser Zeit ist der Körper jeder noch so banalen Infektion schutzlos ausgeliefert. Trotz größter Sorgfalt kann er nicht völlig vor Krankheitskeimen abgeschirmt werden, weshalb man die Unterbindung der Immunreaktion alsbald lockern muß. An diesem kritischen Zeitpunkt entscheidet sich das Schicksal des Südafrikaners. Ist das transplantierte Muskelgewebe so weit integriert, daß es vom Körper nicht mehr als „Eindringling“ empfunden wird, kann Washkansky mit dem jugendlichen Herzen weiterleben. Anderenfalls ist er rettungslos verloren; denn für ihn gibt es nicht eine solche Chance, wie sie nach einer erfolglosen Nierenüberpflanzung immerhin noch der Anschluß an eine künstliche Niere bietet.

Professor Barnard und sein Patient erhielten Glückwünsche aus aller Welt für diese medizinische Pioniertat. Der Vater von Denise Darvall aber sagte: „Wenn Washkansky die Operation übersteht, hat er ein frohes und gütiges Herz bekommen.“ v. R.