Bremen

Uschi und Edi waren dagegen, aber ihre Mutter wurde doch Bürgermeister. Die Studentin Ulrike Mevissen und der Gymnasiast Hans-Edmund meinen, als Senator habe ihre Mutter genug zu tun, und nun noch Bürgermeister. Die SPD-Fraktion und der Senat von Bremen aber dachten anders: Sie legten, dem Senator für Wohlfahrt und Jugend, Annemarie Mevissen, die Übernahme des Amtes „Zweiter Bürgermeister“ nahe. Die 53 Jahre alte Politikerin versichert: „Ich habe mich nicht danach gedrängt, aber ablehnen, das ging nicht.“

Im 15. Stock des Behördenhochhauses, dem Amtssitz von Frau Mevissen, gruppieren sich Freund und Feind zum Defilee der Gratulanten; das Dienstzimmer der Gefeierten gleicht einem Botanischen Garten. Die Schlappe der SPD vom Wahlsonntag im Oktober hat Hans Koschnick, den 38jährigen, ungeplant eilig als Präsidenten des Senats und Ersten Bürgermeister an die Spitze der Regierung gespült und Annemarie Mevissen den Platz an seiner Seite zugeordnet. Zum erstenmal ist damit in der Bundesrepublik eine Frau Stellvertreter des Länderchefs.

Wenige Stunden nach ihrer Wahl reiste Annemarie Mevissen für Bremen zum Vermittlungsausschuß nach Bonn; als Bürgermeister ist sie nun ordentliches Mitglied im Bundesrat; außer zusätzlichen Repräsentationspflichten wird sie künftig im Senat „koordinierende Funktionen“ wahrnehmen, besonders „wenn es mal im Getriebe knirscht“.

Neun Frauen haben seit 1947 in Bund und Ländern Ministerrang bekleidet (gegenwärtig gibt es vier amtierende Ministerinnen), keine hat es bisher so lange ausgehalten wie Annemarie Mevissen, Tochter eines sozialdemokratischen Kommunalpolitikers, frühes Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend, Buchhändlerin, Abgeordnete seit 1947, Senator seit 1951, Ehefrau von Werner Mevissen, dem Direktor der Bremer Volksbüchereien.

Sie trägt ungern Hüte, hat eine Vorliebe für sportliche Kostüme und für blaue Jackenkleider; sie raucht Zigaretten und hat eine sanfte, an Mädchen erinnernde Sprechweise, ohne Ober- und Untertöne. Alles an ihr ist damenhafte Disziplin. Das Wort mag sie: „Ich habe gelernt, mich zu disziplinieren.“ Von den Jahren im Parlament sagt sie: „Ich war eine radikale Abgeordnete und habe hart um Bildungsfragen gestritten.“ Der Anfang im Senat vor 16 Jahren fiel ihr „ganz außerordentlich schwer“. „Ich hatte kein Ressort, kein Arbeitszimmer, keinen Schreibtisch, keine vernünftige Aufgabe.“ Als ihr das neugeschaffene Ressort „Jugendwesen“ übertragen wurde – die Bereiche Sport und Wohlfahrt kamen später dazu –, „da ging es aufwärts“.

Undefinierbar Jugendbewegtes an ihr und in ihr stand der jungen Karrierefrau anfangs im Wege. Fast alles, was sie in der Öffentlichkeit über „Jugend“ und „Soziales“ sagte, geriet ihr eine Zeitlang ins Kitschige. Aber die Schule der Männer kannte kein Pardon. „Die gehen nicht eben zimperlich mit mir um“, hat Annemarie Mevissen früher einmal von kühlen, jungen Pragmatikern ihrer Verwaltung gesagt. Einer von ihnen war Hans Koschnick, der neue Präsident, damals ihr als Abteilungsleiter für Jugendhilfe unterstellt.