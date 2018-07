Die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand genügen nicht, um die katastrophalen Verhältnisse auf unseren Straßen in absehbarer Zeit zu beseitigen. Allerdings darf man sich nicht die inzwischen längst als haltlos erkannte These von der Zweckentfremdung des Mineralöl- und Kraftfahrzeugsteueraufkommens zu eigen machen: Während 1961 das Gesamtaufkommen der genannten Steuern 4474 Millionen Mark betrug, beliefen sich die Ausgaben der öffentlichen Hand für den Straßenbau auf 6490 Millionen. 1964 war das Verhältnis 7260 Millionen Mark Einnahmen gegen 9540 Millionen Mark Ausgaben. Auch in der jüngsten Zeit hat sich daran nichts Grundlegendes geändert. Heute stehen rund sieben Milliarden Mark Einnahmen etwa zehn Milliarden Mark Ausgaben gegenüber.

Die Bundesbahn bringt ihre Wegekosten selbst auf, der Straßenverkehr bei den schweren Lasten, die er bewegt, mit Sicherheit nicht. Das erklärte Minister Leber am 22. September 1967 vor der Presse. Er fügte hinzu: Wenn nur der zehnte Teil dessen richtig sei, was amerikanische Wissenschaftler ermittelt hätten, so würde eine Zehn-Tonnen-Achse eine tausendmal so hohe Straßenbelastung darstellen wie die Halbtonnenachse eines Personenwagens. Sie zahle jedoch nur ungefähr sechsmal so viel Steuer wie der Personenwagen.

Der Blick über die Grenzen spricht nicht in allen Punkten gegen den Leber-Plan. Freilich muß man hier vom Beispiel der Niederlande, in denen der Lkw-Verkehr in jeder Beziehung staatlich subventioniert wird, absehen. In Frankreich ist inzwischen die Einführung einer Straßenbenutzungssteuer für Lastwagen beschlossen worden, durch die die schweren Achsen sehr viel stärker als bisher belastet werden.

Man sollte schließlich auch nicht die Auswirkungen des Güterkraftverkehrs auf unser Straßennetz durch die Mitteilung globaler Zahlen zu bagatellisieren versuchen. Da der Güterfernverkehr, der in erster Linie das Netz unserer Autobahnen und Fernstraßen belastet, infolge des bisherigen Konzessionierungssystems um eine möglichst günstige Ausnutzung jeder einzelnen Konzession bemüht sein muß, hat hier die durchschnittliche Nutzlast je Fahrzeug in den letzten Jahren ständig zugenommen; sie lag 1966 für einen Lastzug bei 20,3 Tonnen. Dabei besagt es wenig, daß der prozentuale Anteil der schweren Lastwagen am gesamten Kraftfahrzeug-Bestand in der Bundesrepublik nur gering ist. Jeder Kraftfahrer wird aus seiner Erfahrung bestätigen können, daß schon ein einziger schwerer Lastwagen auf einer kurvenreichen oder bergigen zweispurigen Straße ein einigermaßen risikoloses Überholen kaum noch zuläßt und damit allen anderen Verkehrsteilnehmern sein Tempo aufzwingt.

Friedrich Ossig