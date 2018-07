Inhalt Seite 1 — Die möblierte Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Sack

Etappenziele üben eine eigenartige Faszination aus. Nachdem George Orwell 1950 seine Vision vom Jahre 1984 veröffentlicht hatte, machte sich alle Welt daran, die Phantasie vom Grausen einer schlimmen Zukunft nippen zu lassen. Inzwischen ist der Fixpunkt so nahe gerückt und offenbar harmlos geworden, daß eine neue Etappe entstand, die Jahrtausend wende.

Das Jahr 2000 hat sich zu einem so außerordentlich fleißigen Lieschen auf der Blumenbank der Gegenwart entwickelt, daß es niemandem schwerfällt, säckeweise Blüten davon zu pflücken: Der Mensch bestehe aus immer mehr Gehirn, er habe kein Privatleben mehr, er werde dank technischer Erfindungskraft "wie in einer riesigen Kaserne" leben, die Aufzucht sei nur noch wenigen genetisch geprüften Familien zugedacht, Verbrecher würden in Krankenhäusern gebessert, Briefe kämen per Rohrpost, wir würden in Sekunden kochen, die Zeitung per Funk bekommen, unsere Intelligenz durch Pillen steigern; Madame, so heißt es, trage im eleganten Gürtel die Klimaanlage für ihre Kleider, und wir alle würden reich und lebten zu neunzig Prozent nur noch in Städten.

Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht Mutmaßungen darüber angestellt werden, was wohl in 33 Jahren auf dieser Erde mit uns geschehe.

Man wundert sich deshalb auch gar nicht, daß eine Schwarzwälder Möbelfirma zu hören begehrte, wie sich denn Designer aller Länder das Zukunftsmobiliar vorstellen. Sie schrieb vor einem Jahr einen internationalen Wettbewerb aus, "dessen Ziel es war, an Hand durchkonstruierter Entwürfe eine Vorstellung darüber zu gewinnen, wie unsere Wohn- und Arbeitsmöbel im Jahr 2000 aussehen werden". Sie suchte "Lösungen ..., die sich durch Neuartigkeit der Idee, der Form, des Materials, der Funktion oder der Herstellungsmethode" auszeichnen.

Allein für Preise warf die Firma den erklecklichen Betrag von 120 000 Mark aus; und sie engagierte eine honorige Jury mit den Designer-Professoren Bill und Hirche, dem Architekten Bakema aus Rotterdam, dem Schweden Graf Bernadotte, dem Germanisten und Futurologen Bertaux aus Paris, Miß Constantine vom Museum of Modern Art in New York, dem Design-Präsidenten Latham aus Chicago und dem Fabrikanten Holzäpfel.

Der Eingang war überraschend: 703 korrekte Entwürfe aus 32 Ländern, aus der ČSSR und Polen ebenso wie aüs den USA, aus Dänemark und Kanada, aus Spanien und Neuseeland, aus Indien, Jamaika und Tunesien. Sogar aus Hanoi kam Post; die nordvietnamesischen Designer bedauerten, sich nicht beteiligen zu können, weil der Krieg ihre Kraft beanspruche. Der jüngste Teilnehmer war achtzehn, der älteste 77 Jahre alt. Und ein fleißiger Kalkulator hat errechnet, daß ein einzelner Designer für alle Entwürfe neunzig Jahre gebraucht hätte, bei Acht-Stunden-Tagen selbstverständlich.