Von Karl-Heinz Wocker

Englands Finanzminister wissen ihre Geheimnisse zu wahren. Glaubt man dienstags (und schreibt es auch), sie würden noch ein paar Monate im Amt bleiben, dann treten sie mittwochs zurück. Darin ergeht es dem Journalisten nicht viel besser als jedem Londoner Geschäftsmann, der noch freitags auf die Versicherung des Ministers baut, es werde nicht abgewertet, und der dann samstags schon den Schaden hat. Beide, der Geschäftsmann wie der Journalist, nehmen Mr. Callaghan seine Sinneswandlungen nicht übel. Doch haben sie nicht ohne Schadenfreude registriert, daß der aus Downing Street 11 offiziell ausgezogene Minister – privat wohnt er dort noch eine Weile – in seiner Hoffnung auf ein erstes geruhsames Wochenende frei von der Bürde der Verantwortung für die Staatskasse betrogen wurde. Statt in Muße die Verbrecher-Statistik durchzugehen oder ähnliches leichtes Konditionstraining für die neue Laufbahn als Innenminister zu treiben, mußte James Callaghan sofort den Vorsitz im Notverordnungsausschuß des Kabinetts übernehmen. Anlaß war der drohende Streik der Lokomotivführer, der dann am Montag auch pünktlich begann.

Roy Jenkins hingegen, der an diesem Wochenende die ersten frisch gebundenen Exemplare seines neuen Buches – gesammelte Reden und Aufsätze – mit Widmungen an seine zahllosen Freunde verschicken wollte, las statt dessen in den Mienen der ihn einarbeitenden oberen Beamten des Finanzministeriums, wie ernst das Erbe ist, das er da über Nacht antreten mußte. Ein hellsichtiger Verleger hatte das Titelphoto seines bewährten Autors mit einer zeitlichen Treffsicherheit in die Schaufenster gebracht, die an die Kunst des jungen Churchill erinnert, Publikationen mit den Stufen der politischen Karriere zu synchronisieren. Bei soviel „efficiency“ mußte man versucht sein, im Inhaltsverzeichnis nachzuschlagen, ob vielleicht auch schon Jenkins’ erste Rede als Finanzminister aufgenommen worden ist. Doch nein: Selbst im Klappentext rangiert der Verfasser noch als Innenminister.

Selbst der von Labour in jeder Hinsicht enttäuschte Teil der britischen Presse hat die Ankunft von Roy Jenkins auf dem zweithöchsten Staatsposten wie das Erscheinen eines Wunderkindes gefeiert. Wo viel Dunkel ist, herrscht großes Lichtbedürfnis, und die politische Adventsstimmung greift weit über Labours verzweifelte Reihen hinaus. Kaum war der Traum vom Premierminister Callaghan begraben, da schwirrten schon wieder neue Fragen: Haben wir ihn nun endlich, den künftigen Retter Britanniens?

Solche, aus Strohhalmen geflochtenen Kränze sieht niemand gern auf seine Stirn gedrückt. Zwar hat Jenkins mit 47 Jahren Zeit genug, sich auf die zentrale Machtposition vorzubereiten. Theoretisch kann er Labours nächster Premier sogar dann werden, wenn ein guter Teil der siebziger Jahre unter konservativem Vorzeichen stehen sollte. Und ob die Tories die nächste Wahl gewinnen, hängt vor allem von seinem eigenen Glück und Geschick ab. Sein Posten wird vermutlich bis 1970 nicht mehr neu besetzt. Also bleiben ihm drei Budgets, um die Regierung, die Partei und sich selbst vor der Niederlage zu bewahren.

Die jetzt so freigiebig an Jenkins verschwendeten Vorschußlorbeeren sind der Lohn für eine unbestreitbar erfolgreiche Zeit als „home secretary“. In England, einer nach Reformen verlangenden Hochburg alter Klassenschranken, die nie von politischen oder juristischen Umwälzungen berührt wurde und die auf konträre Schichten alten und modernen Rechtsdenkens gegründet ist wie ein Schloß auf Gesteinslagen verschiedener Jahrhunderte, muß der Innenminister den Schlüssel zu Fortschritt oder Reaktion in Händen halten. Stellt man zudem in Rechnung, daß im Parlament von Westminster fortschrittliches und beharrendes Denken sich nicht säuberlich auf Labour und Konservative verteilen und daß nichts spießiger sein kann als eine sozialistische Parteiversammlung über das Thema „Todesstrafe“, während es Tory-Abgeordnete gibt, die an Radikalität etwa im Familienrecht alle Liberalen übertreffen, so ist die Stellung des Innenministers klar: Nahezu jeder erwartet von ihm gesunden Menschenverstand, aber so ziemlich jeder versteht darunter etwas anderes.

Roy Jenkins kam in dieses Amt inmitten einer allgemeinen Erregung über die Verbrechens-Statistiken. Auf seinem Schreibtisch häuften sich Fälle von Rassendiskriminierung, und seine Parteifreunde begannen gerade, ihre eigene Großzügigkeit in der Einwanderungspolitik aufzugeben. Jenkins war als Oppositions-Abgeordneter darauf festgelegt, Zöpfe wie die Theaterzensur abzuschneiden. Er hatte 1959 eine Reform des Obszönitätsrechts in der Literatur durchgedrückt, eine Art umgekehrtes Schmutz- und Schundgesetz, das im Lande des „Lady-Chatterly“-Prozesses den Richtern längst fällige Vernunftentscheidungen ermöglichte.