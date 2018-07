Inhalt Seite 1 — Es bleibt nur der Kampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Mario Szenessy

Der neue – und sechste – Roman der ungarischen Dichterin

Magda Szabó: „I. Moses 22“, aus dem Ungarischen von Henriette Schade und Géza Engl; Insel Verlag, Frankfurt; 216 S., 18,– DM

gehört zu dem die erdichtete Welt in den Monologen der Romanfiguren erschließenden, technisch schwierigen Typ des Bewußtseinsromans, dessen Gedankenströme nicht die Handlungen der Figuren beeinflussen, sondern im Gegenteil von den Ereignissen, Aktionen und Gegenständen der Außenwelt angeregt und gesteuert werden.

Wie in ihren früheren Romanen koppelt die Dichterin auch hier die Technik des Monologs mit der analytischen Methode: Die Gegenwartshandlung beansprucht nur relativ kurze Dauer, in der nach und nach die Vergangenheit der Personen dargelegt und die Ursprünge des sich in der Gegenwart entladenden Konfliktes enthüllt werden.

„I. Moses 22“ spielt in den Vormittags- und Mittagsstunden eines Julitages im Jahre 1966. Während der junge Adam Gál auf der Universität die Aufnahmeprüfung in Literatur besteht und an Hand von literarischen Texten, die seine Assoziationen in Gang bringen, stilistische, grammatische und literaturtheoretische Fragen beantwortet (Teil 1), bereitet sich seine Familie zu Hause auf die Hochzeit seiner Schwester Hugi mit Miklós Huszár vor (Teil II). Den Rahmen für den dritten Teil und den darin enthaltenen Monolog der Hugi schließlich gibt die Hochzeitszeremonie und das darauffolgende Festessen ab, an dem alle Romanfiguren teilnehmen.

Die Monologe überschneiden sich inhaltlich, die Gegenstände der Erinnerung (Episoden aus der Vergangenheit der Familie) sind die gleichen; doch zeigen sie sich durch die Sicht der alten und der jungen Generation in einem völlig anderen Licht.