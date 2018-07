Die Deutsche Fiat Heilbronn hat einen „Blitzdienst-Versand“ eingerichtet. Damit wurde im Zentralersatzteillager die Möglichkeit geschaffen, eilige Kunden auch während der Abendstunden oder in der Nacht zu bedienen. Wenn künftig nach Betriebsschluß eine Fiat-Werkstatt in Heilbronn anruft, dann ist kaum eine Stunde später der Auftrag erledigt. Während der Nacht rollen die Ersatzteile per Expreß zum Fiat-Händler. Der Wagen kann bereits am nächsten Tag repariert werden.