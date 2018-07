Inhalt Seite 1 — In den Schrank gehängt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Triesch

Die Schriftsteller kommunistischer Länder haben es nicht leicht, zu Hause nicht und selten bei uns. Entweder werden sie bei uns in einem erstaunlichen Maße bekannt, dann hat das eher politische und publizistische Gründe als literarische, oder ihre besondere Situation bedingt ein gewisses Zurückbleiben hinter allgemeinen literarischen Entwicklungen.

Erschwert ist die Beurteilung dieser Literatur in allen Fällen, in denen Autoren die Zeit davongelaufen ist oder wenn sich zwischen sie und uns nichtliterarische Kriterien schieben, gleichgültig, ob es sich um einen Griechen handelt, der in deutscher Sprache schreibt, oder um einen tschechoslowakischen Journalisten, der inzwischen kein Tschechoslowake mehr ist und dessen Buch auch in deutscher Sprache erschienen ist.

Von den zwei Belastungen gibt es stille Ausnahmen. Zu ihnen gehört der tschechoslowakische Schriftsteller Ivan Vyskočil, der jetzt in Deutschland mit einer Sammlung von Erzählungen debütiert –

Ivan Vyskočil: „Knochen“, Geschichten, aus dem Tschechischen von Vera Cerna; edition suhrkamp 211, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 167 S., 3,– DM.

Nicht umsonst erscheinen die Geschichten in der edition suhrkamp, dieser Reihe, die schon manchen Stillen ans Licht gezogen hat, in der Klaus Roehlers „Ein angeschwärzter Mann“ erschienen ist und die Hildesheimer in besonderer Weise pflegt. Roehlers Geschichten und Hildesheimers Legenden sind der äußere Ort unserer Literatur, an dem Vyskocils Erzählungen am ehesten unterzubringen sind, mit denen sie im Grad ihrer zielbewußten Skurrilität am besten zu vergleichen sind. Sie unterscheiden sich innerlich von ihnen durch ihre hohe Kunst der Psychologisierung des Geschehens und in ihrem Anspruch, nach aller Sezierung ein typisches Skelett zurückzulassen.

Einen jungen Autor mit Namen zu belasten, ist gefährlich. Ivan Vyskočil beugt dem ein wenig vor, indem er Hildesheimers Lokomotive eine längere, freundliche Passage widmet. Sie steht in der vorletzten der neun Geschichten, auf die der Verlag die deutsche Fassung des Buches gebracht hat (das tschechische Original ist um zwei Geschichten länger). Diese Erzählung heißt „Die Verranztheit“ – das hängt mit „ranzig“ zusammen, „ranzen“ und schließlich „verranzen“ für ranzig werden. Ranzig wird die Butter auf den Köpfen der Angestellten eines Amtes, von dem man nicht sicher weiß, ob es je existierte, von dem man aber auf keinen Fall weiß, wozu es existierte. Die Angestellten sind tot. Einer überlebte im Amt, lebt noch immer da und wird nur über Funk vernommen, zwei überlebten draußen, weil sie ausgeschieden waren, bevor ihre Kollegen die Butter von den Köpfen nahmen. Die Davongekommenen werden einem Verhör unterzogen, ein Protokoll wird aufgenommen, der Ordnung halber. Niemand wird es sehen, es ist für das Archiv bestimmt. Die Sorge um den Bestand der Butter auf dem Kopf, die Tage im Amt und die Allmacht der nie erblickten, hierarchisch sauber gestaffelten Chefs werden verteidigt, der Angestellte entblößt, die Welt reduziert auf die Unfähigkeit der Räte, Ober- und Unterräte, der Kilogrammage des bearbeiteten Papiers und dem Schutz zu entrinnen, den ihnen die Butter auf dem Kopf gewährte. „Die Verranztheit“ ist die längste Geschichte des Buches, macht 64 Seiten aus und ist zugleich das beste der Stücke. Die Angestellten spielen sich selbst, führen das Stück ihres Lebens auf und benutzen ihre kleinen Aversionen gegeneinander, das Gemeinsame, Typische freizulegen.