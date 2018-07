Die Kriegsgefahr am Zypern ist gebannt. Nach den Regierungen in Anker und Athen stimmte am Montag auch Nikosia „im allgemeinen“ der Regelung zu, die der amerikanische Vermittler Cyrus Vance in den drei Hauptstädten ausgehandelt und die UN-Generalsekretär U Thant am Wochenende verkündet hatte.