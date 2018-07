„Johannes Itten“ (Darmstadt, Bauhaus-Archiv, Mathildenhöhe): Auf der letzten Biennale in Venedig war Itten im Pavillon der Schweiz vertreten. Im März 1967 ist er in Zürich gestorben. Die Schweizer Presse hat damals vor allem seine Arbeit als Museumsmann gewürdigt: den Leiter des Kunstgewerbe-Museums von Zürich und des Rietberg-Museums für außereuropäische Kunst, den Direktor der Kunstgewerbeschule und der Textilfachschule der Zürcher Seidenindustrie. In Deutschland hat man sich an den Bauhaus-Meister erinnert. Der Vorkurs, den er am Bauhaus eingerichtet hatte, wurde von den Kunst- und Werkschulen in Europa und Amerika übernommen.

Das Bauhaus-Archiv zeigt (bis zum 17. Dezember) rund hundert Aquarelle und Zeichnungen aus dem Familienbesitz, darunter viele unveröffentlichte Blätter. Ein aufschlußreicher Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Theorie und Praxis. Fast immer emanzipiert sich Itten, wenn er zeichnet und malt, von seiner im Vorkurs entwickelten Methodik. Er ist in den Jahren zwischen 1913 und etwa 1930 ein Experimentator großen Stils, und angesichts dieser extrem divergierenden Vorstöße in realistische, abstrakte, konstruktivistische Bereiche hat man den Eindruck, Itten habe sich in die Theorie geflüchtet, um sich gegen die beängstigende Fülle seiner Impulse abzusichern. Die Bleistiftzeichnung einer „Jungen Frau“ von 1916 spannt die Figur in ein System geflügelter Schraffuren. Die gleiche Unangemessenheit zwischen konventionellem Motiv und formaler Kühnheit tritt auch in den Aktzeichnungen schreitender, stehender und horchender Frauen, in Kopfstudien und Landschaftsaquarellen als erregendes Moment in Erscheinung. Von 1917 stammt eine vollkommen geglückte Collage aus Stanniol, Krepp- und Seidenpapier mit Tusche. Aber Itten hat die Collage liegen lassen und sich sogleich mit anderen Problemen beschäftigt. Die Tatsache, daß ihn immer nur eine erste Lösung interessierte, daß er auf die Durchführung einer Idee verzichtete, dieses Moment von Unrast und Vorläufigkeit hat seiner Wirkung im Wege gestanden. Die einzige Konstante in diesem sprunghaften Schaffen ist ein untrüglicher Sinn für Farbkonstellation, der sich in dem 1967 entstandenen Aquarell „Eingeschlossene Form“ ebenso manifestiert wie in der Farbstiftzeichnung „Horizontal-Vertikal“ von 1917. Manche Aquarelle sind den besten Blättern Schlemmers ebenbürtig.

• „Ten from Castelli + Gene Davis + Gary Kuehn“ (Kassel, Galerie Ricke): Zwei progressive deutsche Galeristen haben sich Castellis Zauberkoffer aus New York kommen lassen. Zwirner hat ihn in Köln, Ricke in Kassel ausgepackt. Die zehn Castelli-Künstler haben zum größeren Teil Objekte hergestellt, der Koffer ersetzt die bisher übliche Form der Graphikmappe. Die amüsantesten Objekte stammen von Rauschenberg (drei Plexiglasscheiben in Blau, Rot und Gelb, die, wenn sie in verschiedenem Tempo rotieren, einen Farbwirbel erzeugen), Lichtenstein (mit einem photomontierten Himmel über einem farbig gedruckten, hinter verzerrendem Glas flimmernden Meeresboden) und Rosenquist mit einem Gemüsekorb auf flatternden Zellophanbändern). Warhol hat in einem Schaukasten die Porträts der „Ten from Castelli“ zu einem farbigen Puzzle montiert. Donald Judd exemplifiziert die Minimum Art, indem er. vier blanke Stahlträger aneinanderschweißt – minimaler geht es nicht.

Außer dem Castelli-Team bietet Ricke (bis zum 18. Januar) zwei europäische Premieren amerikanischer Künstler. Gene Davis zeigt seine Streifenbilder, für die er den Großen Preis des National Council of Art 1967 erhalten hat. Die acht großformatigen Leinwände sind nach Markisenprinzip gearbeitet, die unregelmäßig alternierenden Farbbahnen wollen, indem sie Beliebigkeit programmieren, als Modell einer entindividualisierten Konzeption verstanden werden. Von Gary Kuehn sieht man Mini-Objekte, vorwiegend in Form übereinander geschichteter Platten, sowie Zeichnungen, die das Objekt vorbereiten. Sein Problem: die Objekte so zu manipulieren, daß die Starre des Koordinatensystems durch Anheben und Verkeilen der Platten überwunden wird. Die Krümmung erscheint als das Resultat einer bewußt gestörten Ordnung, wobei die Zeichnungen den Störprozeß prägnanter und weniger schwerfällig demonstrieren als die Objekte.

„Gemälde, Zeichnungen, Graphik des15. bis 20. Jahrhunderts“ (Heidelberg, Kunstauktion Dr.Tenner): Rund 1000 Objekte werden am 9. Dezember in Heidelberg versteigert. Altdeutsche und niederländische Graphik wird in seltenen, teilweise hervorragenden Blättern angeboten. Besonders reich ist das Material an italienischen und niederländischen Zeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert ist mit Aquarellen und Zeichnungen von Kersting, Kobell, Overbeck, Schwind, Richter sowie dem wieder hochgeschätzten Franz von Stuck vertreten. Dazu deutsche und französische Graphik der Gegenwart in breiter Streuung, von Bellmer bis Wunderlich, von Braque bis Zadkine.

Gottfried Sello