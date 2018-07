Festschrift für Heinrich Brüning. Herausgegeben von Ferdinand A. Hermens und Theodor Schieder. Duncker & Humblot, Berlin; VII, 507 Seiten, 68 DM

Um Heinrich Brüning ist es schon zu Lebzeiten still geworden. Mit Klischees wie „autoritär“, „Präsidialdemokratie“ oder „persönliche Lauterkeit“ werden das ungleich vielschichtigere Leben und Wirken eines Staatsmannes etikettiert, dessen Schicksal es wurde, nachträglich eher nach den perfekten Spielregeln einer maßgeschneiderten Demokratie, wie sie sich in manchen Köpfen darstellt, als nach den Realitäten seiner eigenen Zeit gemessen zu werden. Ein „klärendes Wort zu der noch immer viel umstrittenen Regierungszeit von 1930 bis 1932“, wie es W. Conze formuliert hat, der Versuch, „unbefangen nach Art des kritisch verstehenden Historikers Brünings Regierungszeit in die Geschichte jener Jahre der großen Krise hineinzustellen“, sind deshalb immer wieder notwendig. Diesem Bemühen galt im November 1965 zum 80. Geburtstag Brünings en Gespräch zwischen namhaften Historikern, Nationalökonomen und Politologen sowie Politikern der Weimarer Zeit in Köln.

Die nunmehr vorliegenden Beiträge dieser Tagung umgreifen die Weimarer Republik bis 1930, das Kabinett Brüning selbst und die Zeit nach ihm bis zum Machtantritt Hitlers. Hinzugefügt wurden ethische und geschichtsphilosophische Themen wie die „Betrachtungen zur Frage der Pathologie in der Politik“ von C. J. Friedrich und der Aufsatz von W. Schöllgen „Utopie oder Eschatologie? – Der geistige Ort christlicher Politik“.

Bei der Lektüre der Festschrift drängen sich mehrfach Fragen der Methodik und Interpretation auf: Gab es eine inhärente, dieser Republik vor allem durch das Verhältniswahlrecht gleichsam in die Wiege gelegte Gesetzmäßigkeit des fortschreitenden inneren Verfalls? Wird man mit H. Unkelbach post festum einen historischen Entwicklungsablauf mit allen zufälligen und irrationalen Faktoren menschlichen Daseins in das Prokrustesbett einer stark schematisierten Kausalkette pressen dürfen, um dann als „erstaunlich“ feststellen zu müssen, „daß die Weimarer Republik nicht noch rascher zusammengebrochen ist“?

Auch kann man sich nicht immer des Eindruckes erwehren, als sei aus Achtung vor dem Jubilar allzu unkritisch an der Legende von den berühmten „hundert Metern vor dem Ziel“ gewoben worden, so als habe sich am Tage der Demission Brünings das Schicksal Deutschlands in einem Gewebe leichtfertiger und skrupelloser Intrigen unmittelbar vor der Wende zum Besseren endgültig entschieden. Man wird gerechterweise auch festhalten müssen, daß sich der geschickte und vor allem im angelsächsischen Ausland hoch geachtete Außenpolitiker Brüning innenpolitisch im Frühjahr 1932 nicht zuletzt mangels Gespür für die taktischen und agitatorischen Niederungen der Politik festgefahren hatte. Brüning scheiterte, wie Conze mit Recht betont, an den Zwangsläufigkeiten des „Hindenburg-Kabinetts mit potentieller Front gegen den Reichstag“, an denen er selbst nicht unschuldig war.

Die Diskussion um die Ursachen des demokratischen Machtverfalls vor 1933 hat mit dieser Festschrift, in der man den Namen Bracher vermißt, wertvolle, vor allem auch sozial- und wirtschaftspolitische akzentuierte Impulse erhalten. Sie wird so bald nicht zur Ruhe kommen und auch bei Anerkennung aller sachbedingten Gesetzmäßigkeiten nicht an dem Menschen Brüning vorbeigehen können. Ein Beispiel setzt der Amerikaner G. N. Shuster in seinem kurzen Abriß der Emigrationsjahre Brünings bis 1945, in dem sich gleichermaßen freundschaftliche Zuneigung für Brüning und eine auf Verehrung gegründete Distanz spiegeln. Auf die Autobiographie des Reichskanzlers aber warten wird immer noch...

Bernd-Jürgen Wendt