Von Marietta niederer

Hübsch, nett, goldig, lieb, puppig – das alles steht für pretty, und pretty heißt das neue Modegeschöpf der USA. Es ist gerade dabei, das „Buben-Mädchen“ in der Versenkung verschwinden zu lassen: das Pretty-girl. Bye, bye, Twiggi!

Pretty-girl hat Kurven, Taille, hat mehr Busen, mehr Sex und viel Bein. Es geht also in eine neue Richtung: Feminin gegen harten Chic. Nicht unbedingt hübsch geboren, doch hübsch entwickelt, mit genügend Intelligenz, um sich ein sehr persönliches Erscheinungsbild aufzubauen – das sind die Voraussetzungen für die neue „Hübsche“.

Sie neigt zur Romantik. Vom Botticelli-Look mit einem Hauch von Unschuld (für Teens), bis zur „Femme fatale“ (der End-zigerinnen) reicht die Skala. Sie enthält Johanna Spyris „Heidi“, barfuß im Dirndl, und Lady Hamilton mit Lockenfrisur und Gainsboroughs Pagen mit Spitzenvolants. Auch die Ära Poirets hat wieder Zukunft. Die Engländerinnen schwärmen für gepreßte Samte, Marabu-Besatz, Straußen- und Gänsefedern-Boas.

Die Lust an unzeitgemäßer Verkleidung nimmt freilich eigenartige Formen an. So gibt’s in Paris – in Erwartung des Films „Le Grand Meaulnes“ von Alain Fournier, der um 1890 spielt – die Kleider und Lingerie-Blusen, die Yvonne de Galais tragen wird, bereits konfektioniert im Pariser Kaufhaus „Printemps“. Der Jugend gefällt das offenbar, denn sie kauft es.

Die Lust am Schmücken – und sie gehört zur Verkleidung – ist erst durch die Hippies populär geworden. Gewiß, Mary Quant probierte es schon 1963 mit Gänseblümchen, wie lieb. Doch wurden sie damals nur am Rande erwähnt. Die Haute Couture hatte schmückende Blumen seit Jahren strikt aus ihrem Programm verbannt. Schüchtern erschienen einige angesteckte Blumen in Yves Saint-Laurents letzter Kollektion, während Courrèges, immer vorn, zu gleicher Zeit seine naive Kinderblume in Filz, aus Pailletten und Pelz über seine Modelle verteilte.

„Blumenkinder“ und ihre „Flower-power“ brachten die Blumen wieder ins Gespräch und in die Mode. Blumen zum „Love-in“ und indische Guru-Glöckchen an Halsketten und Armbändern klingeln jedoch nicht nur bei den Hippies. Barbarella, das Fabelmädchen aus dem Jahr 4000, wird im Film Glöckchen in ihren Perücken läuten lassen; auch das leise Klirren ihrer Panzerhemden gehört zum modischen Lärm. Und Vanessa Redgrave wird das abenteuerliche Leben der Tänzerin Isadora Duncan im Film verkörpern, einem Film, der für Modeinteressierte aufschlußreich werden kann, denn die Duncan lebte von 1887 bis 1927. Vanessa spricht im Hippie-Jargon über ihre Rolle: „Isadora war ein Hippie aus ganzem Herzen und führte ein langes Love-in-Leben.“