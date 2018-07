Inhalt Seite 1 — Neun Zwanzigstel Ziem Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

NACHRICHTEN AUS DER PROVINZ

Neun Szenen von Jochen Ziem

Werkstatt des Berliner Schiller-Theaters

Die Uraufführung bestand nur aus neun Zwanzigsteln des zweiten Stücks von Jochen Ziem. Aber vielleicht war Kabarett in der „Werkstatt“ das Beste, was die Bühne aus den zwanzig Miniaturszenen des Autors machen kann. Ziem war im Mai 1967 mit „Die Einladung“, einem runden Stück gesamtdeutscher Wirklichkeit, im Berliner Schloßpark-Theater angenehm aufgefallen. An dem Tage, als die Barlog-Bühnen auch mit einem Teil seiner „Nachrichten aus der Provinz“ bekannt machten, wurde dem 35jährigen Verfasser für „Die Einladung“ nachträglich ein Förderungsbeitrag aus dem Gerhart-Hauptmann-Preis der Berliner Freien Volksbühne zuerkannt.

Die „Nachrichten“ könnten als dramatische Übungen gelten oder auch mit dem Skizzenbuch eines Malers verglichen werden: Aufgezeichnet werden Motive und Einzelgestalten zwecks späterer Verwertung für eine größere Komposition.

Da werden Situationen entworfen: Zwei Polizisten an einer Verkehrsampel „belehren“ unachtsame Passanten über den Zebrastreifen und enthüllen dabei Sadismus, wie ihn eine Uniform ermöglicht. Oder: Zwei junge Frauen klatschen über einen beliebten Kinderarzt, von dem bekannt geworden ist, wieviele Träger „unwerten Erbgutes“ er früher „abgespritzt“ hat. Plötzlich wird den beiden Tratschen bewußt, ohne daß die Schlußfolgerung ganz ausgesprochen wird: Vielleicht wäre dieser Arzt der richtige Tip für die Nachbarin mit einem Contergan-Kind.