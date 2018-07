Zündstoff im Gutachten der Sachverständigen: Die „FünfWeisen“ empfehlen Steuersenkungen und weiter steigende Staatsausgaben

In den letzten Wochen des zu Ende gehenden Jahres scheint sich zu bestätigen, daß die Rezession nun tatsächlich überwunden ist. Das Weihnachtsgeschäft bringt überall volle Kassen, immer mehr Industrieunternehmen können wieder steigende Gewinne registrieren – und jetzt hat auch der Sachverständigenrat ein optimistisches Bild der wirtschaftlichen Zukunft gezeichnet. Die fünf Wissenschaftler kündigen in ihrem Jahresgutachten an: 1968 wird in der Bundesrepublik wieder mehr produziert und mehr verdient werden als je zuvor. Freilich sagen sie auch: 1968 könnte ein noch besseres Jahr werden.

Die fünf Gutachter haben auf 542 Seiten präzise Vorstellungen darüber entwickelt, was im nächsten Jahr erreicht werden könnte. Sie halten eine reale Erhöhung des Bruttosozialprodukts um 6,4 Prozent für möglich. Ein derart kräftiges wirtschaftliches Wachstum hat es in den letzten sieben Jahren nur einmal (1964) gegeben. Um dieses Ziel wieder zu erreichen, muß nach der Ansicht der Sachverständigen weiterhin eine auf Expansion gerichtete Wirtschaftspolitik betrieben werden.

Auf eine griffige Formel gebracht, lautet das Gutachten: Schiller und Strauß haben zwar die richtige Politik betrieben – aber sie waren noch zu zaghaft. Das deficit spending, das bei konservativen Wirtschaftlern Unbehagen ausgelöst hat, soll noch massiver werden. Die Sachverständigen schlagen vor, auf Beitragserhöhungen bei den Sozialversicherungen zunächst zu verzichten, die Ergänzungsabgaben nicht zu erheben, sogar die Steuern zu senken – und gleichzeitig die Ausgaben des Staates für Investitionen weiter kräftig zu erhöhen (Kurt Simon berichtet über die Einzelheiten des Gutachtens auf Seite 38). Wenn Bund und Länder ihre Einnahmen reduzieren, gleichzeitig aber die Ausgaben erhöhen, können sie natürlich die Konjunktur weiter anheizen – freilich nur um den Preis einer weiteren Verschuldung der öffentlichen Hand.

Nun mag es in der Tat verlockend erscheinen, die Politik des „Wachstums auf Pump“ fortzusetzen. Die Staatsverschuldung ist in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern noch immer relativ niedrig und, was wichtiger ist, die Aussichten auf eine Hochkonjunktur ohne inflationäre Gefahren waren selten so gut wie gegenwärtig. Noch hat die Industrie freie Kapazitäten, noch sind Arbeitskräfte verfügbar, noch gibt es mehr als genug dringende Investitionsvorhaben (Verkehr, Hochschulen, Forschungsförderung). Und inflationäre Gefahren drohen nicht, solange die Gewerkschaften maßvoll und Lohnsteigerungen etwa im Rahmen der Sachverständigenvorschläge bleiben (immerhin rund 8,5 Prozent mehr in zwei Jahren).

Die politischen Fragen freilich läßt das Gutachten der Wissenschaftler unbeantwortet. Würde die Regierung ausgerechnet im Wahljahr 1969 den Mut zu Steuererhöhungen und anderen Dämpfungsmaßnahmen aufbringen, wenn die Konjunktur bis dahin wieder „heißgelaufen“ ist? Und weiter: Wird in einem neuen Boom wirklich die Chance genutzt werden, Strukturprobleme zu bereinigen (Ruhr, Landwirtschaft, aber auch manche Bereiche des Handels), um genug Arbeitskräfte für neues Wachstum freizusetzen? Andernfalls müßte der „Aufschwung nach Maß“ doch wieder nur in einer neuen Rezession enden.

Niemand kann wünschen, daß Regierung und Parlament zu Erfüllungsgehilfen eines Expertenkomitees werden – also einfach die von Wissenschaftlern formulierte Politik ausführen. Aber eine sachliche Auseinandersetzung mit den Thesen des Gutachtens sollte es geben. In Bonn muß man allmählich lernen, ökonomische Entscheidungen nach rationalen Kriterien zu treffen. Diether Stolze