Von Kurt Simon

Runde 30 Milliarden Mark hat uns der jüngste wirtschaftliche Rückschlag gekostet – zu diesem Ergebnis kommt der „Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung“ in seinem neuen Gutachten. Und die Gutachter lassen keinen Zweifel daran, wem dieser Rückschlag vorwiegend zu „verdanken“ ist: Der öffentlichen Hand und der Bundesbank.

Beide haben sich nach Meinung der Gutachter konjunkturwidrig verhalten. Die Bundesbank habe zu lange an ihrer Restriktionspolitik festgehalten, die öffentlichen Hände hätten eine große Chance für ihre Investitionen verpaßt. Seit Anfang 1966 sind in der Investitionsgüterindustrie und im Bauhauptgewerbe immer mehr Produktionskapazitäten frei geworden. Der Staat hätte also kräftig investieren können, ohne in preissteigernde Konkurrenz mit privaten Investoren zu treten. Bis Mitte 1967 ist diese Chance nicht genutzt worden.

Allerdings erntet auch die neue Bundesregierung kein uneingeschränktes Lob. Vielmehr stellen die Gutachter einen Katalog von sieben Forderungen zur Erhöhung der Investitionen auf, der durchaus mit den Beschlüssen der Regierung kollidiert. Als unerläßlich sehen die Wissenschaftler an:

1. Die Abgaben, die das Mehrwertsteuergesetz für Investitionen vorsieht, sind bis Mitte 1969 auszusetzen.

2. Die Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer von drei Prozent ist vorerst nicht zu erheben.

3. Schon für 1968 sollen steuerliche Investitionsprämien gewährt werden.