Berlin

Der Pudel ist ein deutsches Produkt. Mit dieser schönen Gewißheit lehnt sich Franz Klinkenberg zurück in das Kissen, auf dessen Vorderseite ein Pudelabbild appliziert ist.

Franz Klinkenberg ist der Vorsitzende des „Pudelzuchtklub Deutschland“. In seiner Komfortlaube – in Berlin-Buckow – gibt es unter den symbolhaltigen Gegenständen nur die Kuckucksuhr, die vom Pudelmotiv abweicht. Doch auch der halbstündliche und stündliche Ruf dieses Vogels wird erstickt von einer akustischen Vorherrschaft: Von Pudeln, die unter der Spezialbezeichnung „Neufarbenpudel“ das Feld der konservativen Pudel – schwarz, weiß oder braun – lichten und modernisieren.

„Wer was Besonderes will, kauft sich einen Apricot-, einen Champagner, einen Silber- oder Isabellfarbenen.“ Klinkenberg, der im Jahre 1956 die Tätowierung der vierstelligen Zuchtbuchnummer im linken Ohr des Pudelwelpen einführte, ist siebzig Jahre alt und von der „Pike“ auf Pudelmann. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gehören Klinkenbergs zu den deutschen Pionieren in der Pudel-Neufarbenzucht.

Nach dem Krieg, da habe die große „Pudel-Hausse“ ihren Anfang genommen, erklärt Klinkenberg. Besonders in Berlin, wo Pudel „das Gros stellen“. Klinkenberg schätzt sie auf 25 000. Das „bessere“ Publikum ließe sich einen Apricot-Pudel seine 800 Mark kosten. Auf der Titelseite einer alten Boulevardblattausgabe ist ein Playgirl abgebildet, welches einen Blau-Silber-Pudel namens „Schnufy“ auf dem Schoß hält. Klinkenbergs haben sich diese Zeitung aufgehoben, weil „Schnufy“, der Hund des skandalösen Mädchens, ein „la-Vertreter der Rasse ist“. „Bei diesen Damen haben die Hunde es am besten“, sagt er. „Sie fühlen sich dort pudelwohl,“ pflichtet Frau Charlotte bei.

Kein Winkel in der Laube, der frei wäre vom Flair erstklassiger Zuchterfolge. Becher, Pokale, Gedenkmünzen und Statuetten – Klinkenbergs könnten in pudelfeindlichen Zeiten vom Silberhandel leben Im ehelichen Schlafzimmer thront ein Stoffpudel auf der Mitte der Schondecke. Pudelförmige Flaschen auf den Konsolen des Wohnzimmers, Pudel-Diplome in Tapetendichte. Auch ein Präsent leugnet die Branche der Klinkenbergs nicht: ein Plastikpudel mit abdrehbarem Kopf. Der hiermit Beschenkte kann dem Pudelleib Bonbons entnehmen.

Unter dem Tisch im Wintergarten der Laube steht ein ovaler, weißlackierter Gitterkorb, der die pompöse Polsterung eines Kokottenbettes aufweist: Ein „Altdeutsch-Silber-Pudel“ liegt darin. Unter dem Tisch in der Küche steht das Wochenbett der französischen Silberhündin „Nathalie“. Ein Air-France-Pilot gab sie in Logis, weil er plötzlich nach Marokko mußte. Hinten, vom Grundstück her, werden die Rüden laut und erschüttern mit ihren Sprüngen im Gatter das benachbarte Spalierobst, bringen die Äpfel zu Fall und gebärden sich so teuer, wie ihre hochbezahlte Mannbarkeit sich in Klinkenbergs „Deckbuch“ niederschlägt: Man kann davon leben.