Von Hisako Matsubara

Japanische Zimmer sind mit Tatamimatten ausgelegt. Eine solche Matte mißt 91 cm mal 1,82 m sie ist etwa 6 cm dick, wiegt über 50 Pfund, ist in sich völlig steif und man sitzt und geht darauf wie auf einem moosigen Waldboden.

Ich habe mein Wohnzimmer auch hier in Deutschland mit Tatamimatten ausgelegt. In der Garderobe bitte ich meine Gäste, die Schuhe auszuziehen.

Einige, wohl innerlich darauf gefaßt, daß ein Besuch bei einer Japanerin nicht ohne Überraschungen abgeht, ziehen widerspruchslos ihre Schuhe aus.

Andere widersprechen. „Meine Schuhe sind wirklich ganz sauber“, sagen sie und zeigen mir dabei ihre Schuhsohlen.

Ob sie wohl ein Loch im Strumpf haben, denke ich und lege unauffällig ein paar frische Strümpfe auf die Schuhbank. Laut sage ich: „In Japan heißt es, nur Diebe betreten mit Schuhen das Haus ...“. Dann lasse ich meine lieben Gäste einen Augenblick in der Garderobe allein.

Wenn ich gefragt werde: „Nicht wahr, in Japan sitzt man immer und schläft sogar auf dem Boden?“ – dann weiß ich nie so recht, was ich darauf antworten soll. Auf dem Boden zu sitzen oder gar zu schlafen ist, so scheint es mir, in deutschen Augen etwas sehr Schlimmes. Es klingt etwas nach Obdachlosigkeit und Primitivität.