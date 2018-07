Inhalt Seite 1 — Ritt auf dem Wall Seite 2 Auf einer Seite lesen

An einem südafrikanischen Strand wurde ein junges Mädchen von einem Walfisch überrascht. Und da solche Meldungen an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn sie exakte Einzelheiten berichten, erfahren wir: Der Strand liegt bei Port Elizabeth, der Walfisch war etwa fünfzehn Meter lang, das junge Mädchen ist eine achtzehn Jahre alte Südafrikanerin, die auf den Namen Annemarie Wassermann hört. Ob sie deutscher Herkunft ist, wird nicht gemeldet. Auf jeden Fall hat sie ihrem Namen Ehre gemacht Die Begegnung mit dem Walfisch fand im Wasser statt.

Als Annemarie am Dienstag nachmittag voriger Woche schwamm, fühlte sie sich plötzlich von einer unwiderstehlichen Kraft emporgetragen. Ein Ruck, und schon saß sie rittlings auf einem Wal, der ebenfalls schwamm. Angst und Staunen ergriffen das Mädchen, doch dem Walfisch erging es vermutlich nicht anders. Er war als Reittier schließlich nicht gedacht. So warf er die reitende Schwimmerin mit einem gewaltigen Schwung ins Wasser zurück. Sie überstand den Ritt ohne Schaden.

Wem fiele da nicht die Geschichte von Jonas ein, den in biblischen Zeiten ein großer Wal verschlang und wieder ausspie? Oder die vom kleinen weißen Wal, der in unseren Tagen partout eine schöne Rhein-Tour machen wollte? Man braucht nicht erst Melvilles Roman von „Mobby Dick“ zu lesen oder den abenteuerlichen Erzählungen der Walfänger zu lauschen, um zu begreifen, daß es sich um eigenartige Tiere handelt. Solange man ihnen keine Harpune durch den Speck schießt, scheint ihre Friedfertigkeit ihrer Körpergröße zu entsprechen. In unserem Falle fühlte sich der Wal nicht harpuniert. Folglich tat er der jungen Dame nichts zuleide, wenn auch nichts zuliebe.

Wer schon einmal einen lebenden Wal im Kino, einen ausgestopften in einem Wanderbassin oder auch nur das Skelett eines solchen Tieres im naturwissenschaftlichen Museum gesehen hat, wird sich die Frage stellen: Wie reitet man (und sei es versehentlich) einen Wal? Und wo reitet man ihn?

Der Kopf ist ungeeignet, ein junges Mädchen zu transportieren. Der Jonas-Effekt, nämlich die Gefahr, eingesogen zu werden, kann folgenschwer sein. Aber ebenso auch der Springbrunnen-Trick. Kommt man nämlich der Öffnung zu nahe, durch die der Wal seine Fontäne hochpustet, wird man eventuell in die Luft gespritzt. Und dann folgt der Leib des Wals, das heißt: es kommt meterlang nichts, worauf man sitzen könnte – rittlings, wie die Meldung ausdrücklich betont. Der Wal ist viel zu dick, auch wenn er nicht Mobby heißt.

Wir nähern uns in unserer Betrachtung jetzt dem Ende des Wals, der mit großem Maul pompös anfängt, jedoch schmal und bescheiden schließt. Dort irgendwo muß Annemarie gesessen haben, rittlings, wobei ihr vermutlich die Schwanzflosse als Rückenstütze diente, denn es ist mehr als wahrscheinlich, daß Wale sehr glitschige Tiere sind.

Es bleiben viele Fragen offen: Wie ist der Wal geschwommen – Köpfchen in dem Wasser, Schwänzchen in die Höh? Gründein Wale wie die Enten?