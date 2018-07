In die deutschen Börsensäle ist nach den turbulenten Tagen der Währungs- und Goldspekulation Ruhe eingekehrt. Es ist zu erwarten, daß jetzt wirtschaftliche Gesichtspunkte bei der Kursbildung wieder die Hauptrolle übernehmen werden. Macht man Bilanz, so wird man feststellen müssen, daß die deutschen Aktienmärkte die hinter uns liegenden turbulenten Tage gut überstanden haben. Die Kurse bewegen sich heute nur wenig unter ihrem bisherigen Höchststand.

Sorge bereitet indessen der Rentenmarkt. Trotz der ständigen Intervention bei den öffentlichen Anleihen kann die Bundesbank den Zinsanstieg kaum noch verhindern. Es sei denn, sie ginge dazu über, den Rentenmarkt über die ganze Breite zu pflegen. Doch dazu wird sie kaum in der Lage sein. Die steigenden Zinsen im Ausland arbeiten gegen sie. Es gibt nicht wenige Kapitalmarktexperten, die für 1968 die Rückkehr zum Siebenprozenter voraussagen.

Schließen steigende Zinsen und steigende Aktienkurse einander aus? Grundsätzlich sicherlich, aber allem Anschein nach wird die Aktientendenz vorerst noch von den Erwartungen auf höhere Unternehmergewinne bestimmt werden. Gegenwärtig denkt kaum jemand daran, die Aktienkursgewinne dieses Jahres durch Umsteigen in festverzinsliche Papiere zu sichern. Dies um so weniger als steigende Zinssätze die Rentenkurse erneut unter Druck setzen können.

Der deutsche Aktienmarkt wird sich voraussichtlich noch eine Zeitlang unabhängig von den Zuständen bei den festverzinslichen Papieren entwickeln. Dies kann aber kein Dauerzustand sein. Deshalb wird bei Neuengagements künftig mehr als in den letzten Wochen die Renditefrage in den Vordergrund gestellt werden müssen.

Die kurzfristig disponierenden Börsenspekulanten interessieren sich zur Zeit einmal für Aktien solcher Unternehmen, denen der Konjunkturumschwung einen raschen und erheblichen Gewinnanstieg bringen wird, und zum anderen für solche, die in den Strudel der sich fortsetzenden Konzentration geraten könnten. Zu der ersten Kategorie zählen zweifellos die Eisen- und Stahlaktien. Die Stahlwerke haben in der Vergangenheit bei den Kosten viel Ballast abgeworfen und dürften künftig – selbst bei nicht hundertprozentiger Kapazitätsauslastung – schon Gewinne abwerfen. Ähnlich steht es in der Automobilindustrie, die nach den Worten von Dr. Joachim Zalin, Vorstandssprecher der Daimler-Benz AG, einem neuen Aufschwung entgegengeht.

Abfindungsverdächtig bleibt nach wie vor Schering. In den Börsensälen hält sich trotz Dementis hartnäckig das Gerücht, wonach den Schering-Aktionären in absehbarer Zeit für nom. 100 Mark-Schering-Aktien jeweils drei BASF-Aktien im Nennwert von 50 Mark angeboten werden sollen.

Einige Bauaktien (Hochtief und Holzmann) profitierten von der Möglichkeit, daß eine deutsch-schweizerische Firmen-Gruppe den Auftrag zum Bau des pakistanischen Tarbela-Staudamms erhalten wird. Aber ganz gleich, ob dies klappen wird oder nicht: Bauaktien dürften angesichts der sich wiederbelebenden Hoch- und Tiefbau-Konjunktur wieder interessant werden, wobei jedoch ratsam sein dürfte, sich nur in erstklassigen Firmen zu engagieren. K. W.