Von Rolf Zundel

Algier, im Dezember

Im Sand neben der Asphaltstraße bleichen die Mauerreste eines alten Ziehbrunnens in der Sonne. Hier war einst ein Rastplatz der Beduinen: Hassi Messaoud – die Quelle des Messaoud. Niemand weiß genau, wie lange es her ist, daß Niemand mit seinen Kamelen hier rastete. daß Menschengedenken ist das Wasser versiegt, die Mauern dienen nur noch als malerischer Hintergrund für Erinnerungsphotos. Nicht Wasser wird heute in der Sahara gesucht, sondern Erdöl und Erdgas.

Hinter dem alten Brunnen zieht sich eine ockerfarbene, steinige Landschaft hin, schwarzer Rauch steigt aus den Abfackelanlagen hinter den Hügeln auf, metallglänzendes Gitterwerk wird sichtbar, die Masten einer Stromleitung sind wie von einem modernen Graphiker auf den Sand gestrichelt. Vor elf Jahren haben hier französische Geologen Erdöl entdeckt, 700 Kilometer von der Küste entfernt, im Niemandsland zwischen Sand und Steinen. Heute leben in den Camps und Siedlungen um Hassi Messaoud etwa 5000 Menschen. Wo früher die Karawanen zogen, rollen Autos über Asphaltstraßen, auf dem Flughafen landen Düsenmaschinen.

Saint-Exupery romantisierte angesichts der algerischen Sahara über „Wind, Sand und Sterne“. André Gide fand in der Wüste ein „Gefühl der Ewigkeit“. „Hier kommt“, so schrieb er, „sogar die Zeit zur Ruhe.“ Inzwischen hat die moderne Wirtschaft in dem Meer von Sand und Steinen Oasen industrieller Geschäftigkeit hervorgebracht, wo in drei Schichten gearbeitet wird. Pumpstationen befördern Erdöl und Erdgas durch lange Pipelines zur Küste.

Sündenbock Ben Bella