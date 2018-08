Von Gottfried Sello

Der documenta- Rat hat gesprochen. Auf einer Pressekonferenz im Rathaus von Kassel hat er seine Karten oder wenigstens einige Karten auf den Tisch gelegt, hat er sich bemüht, den Nebel zu vertreiben, der sich um documenta durch Gerüchte, Spekulationen, Austrittserklärungen prominenter Ratsmitglieder gebildet hatte.

Die documenta IV wird am 27. Juni 1968 um 18 Uhr eröffnet werden und bis zum 6. Oktober zugänglich sein.

Was wird die documenta bringen? Professor von Buttlar, der Vorsitzende des Arbeitsausschusses Presse und Information, informierte zunächst einmal darüber, was sie nicht bringen wird. Der Plan, sie zu einem Festival aller Künste zu erweitern, mußte schon im Hinblick auf die zur Zeit vorherrschenden restriktiven Etat-Tendenzen vorläufig auf Eis gelegt werden. Auch die Idee einer documenta urbana, durch die Architektur ins Programm miteinbezogen werden sollte.

Zwei kleinere Sonderveranstaltungen sind vorgesehen. Der Kasseler Kunstverein wird unter dem Titel „Maler machen Bücher“ eine Obersicht über die Buchillustration des 20. Jahrhunderts geben. Und im Kleinen Palais will man als Ehrung für Albert Schulze-Vellinghausen, der ursprünglich den Ausschuß Malerei geleitet hatte, seine Klee-Sammlung ausstellen.

Im Prinzip also scheint sich am Konzept der kommenden documenta nichts geändert zu haben. Rund 1000 Werke von etwa 200 Künstlern aller Länder, vielmehr der künstlerisch relevanten Länder (darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur Biennale, wo jedes künstlerisch unterentwickelte Land sich beteiligen kann) sollen gezeigt werden. Die Werke verteilen sich auf die traditionellen Sparten Malerei, Plastik und Graphik, außerdem gibt es eine Abteilung für „Objekte“ und für „Ambiente“ (Raumgestaltungen). Beides, Objekte und die vom Künstler arrangierten Räume, hat es wie erinnerlich auch auf der letzten documenta gegeben. Wenn man weiter hört, daß auch in der Art der Präsentation nichts grundlegend Neues geplant ist und es auf Arnold Bodes Formel vom „Museum für hundert Tage“ hinausläuft, woran nur einige Unbelehrbare Anstoß nehmen können, die rot sehen, wenn von Museum die Rede ist, dann erscheint es einigermaßen unverständlich, warum diese vierte documenta viele Monate vor ihrer Eröffnung ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist, warum Lanzen gegen sie geschleudert und für sie gebrochen werden.

In der Tat, das ungefähr wollte uns Professor Herbert von Buttlar glauben machen, der in seiner programmatischen Rede einen schwierigen Balanceakt vollführte: einerseits alles wie gehabt, andrerseits ein neues Konzept. „Getreu dem Programm der bisherigen documenten soll für die Auswahl maßgebend sein Qualität, Novität, Originalität.“ Aber diese Kriterien sollen ausschließlich auf die Kunst der letzten vier Jahre Anwendung finden, und diese Kunst wiederum gilt als ungesichertes Terrain, auf dem sich mit den genannten Kriterien nicht viel anfangen läßt; die kommende documenta soll dazu dienen, „die Maßstäbe mehr zu suchen als zu setzen“.