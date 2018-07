Wer niemals aus dem Blechnapf fraß, stellt sich einen Gefangenen im Augenblick seiner Entlassung so vor: Schlüssel rasseln, ein schweres Tor öffnet sich knarrend, wird hinter dem Mann verschlossen, und der Mann (oder die Frau) steht auf der Straße. Möglichst schnell entfernt er sich ein Stück Weges vom Tor und entscheidet sich dann, in welche Richtung er seinen Marsch in die wiedergewonnene Freiheit antreten will.

Diese Vorstellung ist in den meisten Fällen nicht falsch. Wen erwartet denn schon jemand am Ausgang? Welcher Entlassene hat Freunde oder Verwandte, die, ähnlich ungeduldig wie er, die Tage im Kalender gezählt haben, die er noch abzusitzen hatte? Die liebende Ehefrau mit den inzwischen größer gewordenen Kindern an der Hand ist ein Genrebild, gehört zu einer Rührszene, die in der Wirklichkeit kaum vorkommt.

Der Mann steht auf der Straße, die er vor kürzerer oder längerer Zeit zum letzten Male durch die Fensterschlitze des Gefangenentransportautos sah, jenes Wagens, der „Grüne Minna“ genannt wird. Was vor ihm liegt, weiß er noch nicht, von dem, was hinter ihm liegt, ist nur die Verbüßung der Strafe erledigt. Leute, die er geschädigt hat, Gläubiger, die auf seine Entlassung gewartet haben und nun doch noch zu ihrem Geld kommen möchten, sie sind ihm treu geblieben. Er weiß es, aber niemand erwartet von ihm, daß er mit seinen höchstens fünfzig Mark Entlassungsgeld einen Anfang mit der Wiedergutmachung macht. Was aber kann, was soll der Mann mit der wiedergewonnenen Freiheit anfangen? Vorausgesetzt, er will keinen Gebrauch von den Adressen machen, mit denen ihn Mitgefangene vielleicht ausgerüstet haben und die ziemlich rasch dafür sorgen können, daß er die alten Bekannten dort wiedersieht, wo er sie eben verließ, in der „Anstalt“?

4200 Bestrafte verließen allein in Hamburg im vorigen Jahr das Zuchthaus, die Gefängnisse und – mit der Auflage der Bewährung – das Untersuchungsgefängnis. Fast viertausend von ihnen meldeten sich bei dem in Hamburg besonders aktiven Fürsorgeverein, der 1948 gegründet wurde.

Als einziges Land der Bundesrepublik besitzt Hamburg eine Staatliche Entlassenenhilfe. In ihrem Auftrag besucht ein Fürsorger den Gefangenen sechs Wochen vor seiner Entlassung, beschafft ihm Papiere, Ausweise, ohne die es in der Freiheit nicht geht. Hat der Gefangene noch eine Familie, versucht der Fürsorger den Kontakt zu ihr herzustellen. Die Staatliche Entlassenenhilfe sorgt auch dafür, daß der Entlassene provisorisch untergebracht wird – in einem Wohnheim oder im Lager. Nicht allzu lange soll er dort wohnen, wenn möglich bald Arbeit finden und ein eigenes Zimmer.

Der staatlichen Hilfe sind enge Grenzen gesetzt. Von ihr ausgegebene Summen werden beim Rechnungshof addiert. Der Staat sorgt darum hauptsächlich für die „Langstrafigen“; sie haben es am nötigsten. Zu ihnen zählen Bestrafte, die mindestens sechs Monate eingesperrt waren. Ihnen wird auferlegt, sich sofort nach der Entlassung bei der Staatlichen Entlassenenhilfe zu melden; und sie tun es in ihrem eigenen Interesse. Vater Staat bewahrt nämlich das Geld auf, das sie im Zuchthaus oder Gefängnis mit irgendeiner Arbeit verdient haben. Fünfzig Mark davon höchstens haben sie ja in der Tasche, wenn sie die Anstalt verlassen. Haben sie selbst gar nichts verdient oder das Verdiente verbraucht, dürfen sie auf eine „Überbrückungshilfe“ hoffen. Sie beträgt im Höchstfall 25 Mark.

Zu einer Art „Kapital“ kann es selbst ein fleißiger Zuchthäusler in sechs Jahren nicht bringen. Wenn er vier- bis sechshundert Mark erworben hat, ist das schon sehr viel. Die meisten haben weit geringere Guthaben beim Staat; und dem in die Freiheit Entlassenen wird sein Geld fast niemals sofort ganz gegeben. Er erhält es vom Fürsorger in pädagogischer Dosierung. Über sein eigenes Geld kann der nun freie Mann also nicht frei verfügen.