In Gaststätten nicht eben gehobener Art, meist in dämmerigen Ecken, unweit der Tür zur Toilette, kreisen die magisch leuchtenden Scheiben der Spielautomaten, blinzeln hoffnungsschwanger, bimmeln, speien harte Münzen. Es ist mir ganz unmöglich, an solch einer Groschengruft ungeschoren vorbeizugelangen. Lieber freilich sind mir jene Kugelspielwerke, an denen es gar nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren gibt: die von Federbolzen gebumste Kugel irrlichten auf der schiefen Bahn zwischen Lichtlassen. die blitzen und ein Zählwerk schnurren lassen.

Nie kam ich dahinter, warum mein Score in so unberechenbarer Weise kletterte. Jetzt kann ich das in aller Ruhe studieren; denn ich habe selber so einen Apparat. Einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, wirft eine französische Firma ihr „Super Ding Ball“ auf den Markt, ein kleines, feines Kugelspiel-Automätchen mit allen Schikanen. Es bringt ins feine Heim einen Hauch von augenzwinkernder Subkultur, sprich Pop-Art.

Die primitivste aller Maschinen, die schiefe Ebene, findet sich auch bei „Conterball“, jedoch nicht als „Antrieb“, sondern nur für den Rücktransport jener blanken Kugeln, die mittels einer schwenkbaren Schnellfeuerpistole gegen einen Ball geschossen werden. Das ist lustig und ersetzt Schießbude inklusive Fußballplatz; denn es geht um Tore. Das gut erdachte Spiel hat jedoch etliche Pferdefüße: wer beim „Anstoß“ zuerst feuert, knallt den (zu leichten?) Ball auch schon ins gegnerische Tor. Anstatt ihn zu legen, sollte man ihn einwerfen; das erspart auch das lästige Kommando. Die zurücklaufenden Kugeln sammeln sich in einer runden Mulde, woraus sie mit der Linken sukzessive nachgeladen werden. Doch ist die Hand kräftig gebaut, vermag sie die Kugeln nimmermehr eilig genug herauszufinden. Und: Ladehemmungen, die leider vorkommen, bringen den Conterballisten zur Verzweiflung.

Leise sind beide Spiele nicht. Das widerspräche auch ihrer Natur. Ich würde sie jedenfalls anläßlich einer Party einfach mal hinstellen. Die Apparate sind, scheint mir, eine Garantie für Entkrampfung: schnell wird auch der steifste Gast zu einem kleinen Jungen. Eugen Oker