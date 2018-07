Inhalt Seite 1 — Computer mit Blasebalgantrieb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herbert Werler

Die Einführung des Halbleiters schien die Weichen in der Meß- und Regeltechnik ein für allemal gestellt zu haben: Winzige Bauelemente, integrierte Schaltungen und die hohe Geschwindigkeit, mit der die gewünschten Vorgänge ablaufen – günstigere Voraussetzungen für den Bau von Steuerungs- und Überwachungssystemen waren kaum denkbar. Doch machte im stillen eine Technik große Fortschritte, die – heute noch weithin unbekannt – auf manchen Gebieten in ein paar Jahren Transistoren und Dioden abgelöst haben wird.

Man scheut sich fast, von einer neuen Technik zu sprechen: Sie ist schon sehr viel älter als die Elektronik, nur hat sich offenbar jahrzehntelang niemand so recht mit ihr beschäftigt. In den USA, woher die neue Methode kommt, nennt man sie „Fluidik“, in Deutschland werden dafür auch die Ausdrücke „Pneumonik“ oder „Strahlenelement-Technik“ gebraucht. Alle drei Bezeichnungen deuten an, daß es sich hier am Systeme handelt, in denen an die Stelle der Elektrizität Gas- oder Flüssigkeitsströme treten – in den meisten Fällen simple Luft.

Nun ist die Verwendung von Luftdruck in der Technik wirklich nicht neu. Doch hier ist ja nicht von „Pneumatik“ die Rede, sondern von „Pneumonik“. Während – zum Beispiel in der Druckereitechnik – bisher Luftströme oder Luftdruck rein mechanische Aufgaben hatten (auch die komplizierte pneumatische Steuerung etwa des großväterlichen elektrischen Klaviers war mechanischer Natur), geht die „Pneumonik“ einen Schritt weiter und läßt Gas- oder Flüssigkeitsströme logische Funktionen ausführen oder Maschinen großer Leistung steuern.

Beim Vergleich von elektronischen und fluidischen Steuerungssystemen ergeben sich verblüffende Übereinstimmungen. Es wird dabei auch klar, daß ein winziger Luftstrom nicht nur dieselben Aufgaben bewältigen kann wie ein elektrischer Strom; die Fluidik hat gegenüber der Elektronik sogar eine Menge wesentlicher Vorteile. Der größte Unterschied zwischen Luft- und elektrischem Strom, die relative Langsamkeit des ersten, muß durchaus nicht immer ein Nachteil sein.

Am Beispiel eines einfachen Schaltelementes läßt sich die Methode der fluidischen Steuerung leicht verstehen. In einem Block aus geeignetem Material sind Kanäle enthalten, deren Anordnung die nebenstehende Zeichnung zeigt. Ein Luftstrom, der in den Einlaßkanal geleitet wird, haftet infolge des sogenannten „Coanda-Effektes“ solange an einer Wand des Kanalsystems (und verläßt dieses deshalb nur durch einen der beiden Ausgänge), bis ein Steuerluftstrom aus einem der beiden Steuerkanäle den Strom auf den anderen Ausgang umlenkt. Ein solches „bistabiles Speicherelement“ gleicht in seinem Effekt dem namensgleichen elektronischen Bauelement, einem steuerbaren Schalter, auch „Flip-Flop“ genannt, der auf einen bestimmten Steuerimpuls hin den Strom von seinem derzeitigen Weg auf den anderen umleitet. Es ist einer der Grundbausteine aller digitalen Datenverarbeiter.

Nach dem oben beschriebenen Prinzip arbeiten auch die anderen fluidischen Bauelemente, deren es schon eine ganze Anzahl gibt. Ihre Bezeichnungen entstammen der Terminologie der Elektronik: Da gibt es außer dem bistabilen Speicherelement zum Beispiel „Schieberegister“, „Digitalverstärker“ oder „Annäherungsdetektoren“. Keines dieser Elemente enthält bewegliche Teile, weshalb sie einfach herzustellen und außergewöhnlich zuverlässig sind. Weitere Vorzüge: Fluidische Elemente bedürfen keiner Wartung, und ihre Lebensdauer übertrifft die der von ihnen gesteuerten Geräte bei weitem; sie sind gegen Temperaturschwankungen, Strahlen und Erschütterungen nahezu unempfindlich, weshalb sich Fluidik-Steuergeräte in Raumflugkörpern und Raketen für manche Zwecke besser eignen als elektronische Apparate, überdies schadet es nicht, wenn man einmal ein fluidisches Element falsch anschließt, es wird dadurch nicht wie ein Transistoraggregat zerstört.